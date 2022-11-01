В Чебоксарах на ул. 50 лет Октября на месте парковки откроется мини-рынок

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Большой выбор местных овощей, фруктов и ягод, умеренные цены — таким заманчивым набором встречает покупателей мини-рынок на Эльгера. Фото cap.ru

Многим горожанам хорошо знакомы фермерские торговые ряды на улице Эльгера, 11 — они пользуются большим спросом, как у покупателей, так и у продавцов сельхозпродукции. Сейчас в администрации Чебоксар изучают возможность строительства в следующем году еще одного мини-рынка — по улице 50 лет Октября.

Участок у дома № 1 пока используется как стоянка для автомобилей. На площади 422 кв. м планируется оборудовать не менее 25 торговых мест, которые будут предоставляться продавцам местной сельхозпродукции безвозмездно. На данный момент эта территория используется как стоянка для автомобилей, сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар. Для удобства населения часть площади и дальше будет предоставлена под парковку.

ДЕНИС СПИРИН, глава администрации города Чебоксары:
«Мини-рынки мы создаем совместно с Минсельхозом республики по поручению Главы Чувашии. Это хороший опыт по созданию мест для реализации продуктов без наценки и для продвижения местных продуктов питания, и его необходимо распространить».
Опубликовано: 10 ноября 2022 г.


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