В Чебоксарах на ул. 50 лет Октября на месте парковки откроется мини-рынок

Многим горожанам хорошо знакомы фермерские торговые ряды на улице Эльгера, 11 — они пользуются большим спросом, как у покупателей, так и у продавцов сельхозпродукции. Сейчас в администрации Чебоксар изучают возможность строительства в следующем году еще одного мини-рынка — по улице 50 лет Октября.
Участок у дома № 1 пока используется как стоянка для автомобилей. На площади 422 кв. м планируется оборудовать не менее 25 торговых мест, которые будут предоставляться продавцам местной сельхозпродукции безвозмездно. На данный момент эта территория используется как стоянка для автомобилей, сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар. Для удобства населения часть площади и дальше будет предоставлена под парковку.
ДЕНИС СПИРИН, глава администрации города Чебоксары:
«Мини-рынки мы создаем совместно с Минсельхозом республики по поручению Главы Чувашии. Это хороший опыт по созданию мест для реализации продуктов без наценки и для продвижения местных продуктов питания, и его необходимо распространить».