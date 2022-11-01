В Чебоксарах на ул. 50 лет Октября на месте парковки откроется мини-рынок

Многим горожанам хорошо знакомы фермерские торговые ряды на улице Эльгера, 11 — они пользуются большим спросом, как у покупателей, так и у продавцов сельхозпродукции. Сейчас в администрации Чебоксар изучают возможность строительства в следующем году еще одного мини-рынка — по улице 50 лет Октября.

Участок у дома № 1 пока используется как стоянка для автомобилей. На площади 422 кв. м планируется оборудовать не менее 25 торговых мест, которые будут предоставляться продавцам местной сельхозпродукции безвозмездно. На данный момент эта территория используется как стоянка для автомобилей, сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар. Для удобства населения часть площади и дальше будет предоставлена под парковку.