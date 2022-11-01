Завоевали кубок по чир спорту и попали в историю

Команда из Чувашии «InMotion» выиграла Кубок России по чир спорту, который на днях завершился в городе Щелково (Московская область), сообщили в Минспорте Чувашии.

На соревнованиях выступили порядка тысячи сильнейших спортсменов со всей России. Чтобы добиться победы, нашему коллективу пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Команда из Чувашии участвовала в дисциплине «чир-хип-хоп — группа» среди мужчин и женщин. В результате 16 членов коллектива не только выиграли соревнования, но и впервые в истории отечественного чир спорта выполнили норматив для присвоения звания мастера спорта России.

Серебряные медали в данной дисциплине завоевала команда Белгородской области «Оптима». Замкнула тройку призеров сборная МГПУ «МедведЪ» из Московской области.