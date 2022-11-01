Еще в шести деревнях Чувашии появился высокоскоростной мобильный интернет

Жители еще шести малых населенных пунктов республики получили возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом по технологии LTE (4G). В рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) базовые станции построены и запущены в эксплуатацию в селе Бичурино и деревне Сюндюково Мариинско-Посадского района, поселке Саланчик Шумерлинского района, деревне Алешево Канашского района, деревне Эндимиркасы Чебоксарского района, деревне Сюмерткасы Моргаушского района. Еще одна базовая станция в ближайшее время будет запущена в деревне Новые Пинеры Канашского района, сообщает Минцифры Чувашии.

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», входящий в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», предусматривает появление в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей) современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН 2.0. Базовые станции, которые строятся в малых деревнях и селах, подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что гарантирует высокую скорость передачи данных.

«Реализация этого масштабного проекта позволит сельчанам пользоваться современными цифровыми сервисами. Им будут доступны телемедицина, электронные государственные услуги, онлайн-обучение и много других возможностей. Вместе с ПАО «Ростелеком» мы продолжим строить базовые станции в селах и деревнях Чувашии в рамках проекта УЦН 2.0», — говорит руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.

Кстати

Чтобы деревню или поселок Чувашии подключили к мобильной связи 4G (LTE) уже в 2023 году, необходимо проголосовать за них на портале Госуслуг до 12 ноября 2022 года. Также можно отправить письмо по почте в Минцифры России (до 26 ноября включительно). Отдать свой голос могут не только жители этих населенных пунктов, но и их родственники, друзья или знакомые — главное, чтобы им исполнилось 18 лет и они были постоянно зарегистрированы в Чувашии.

В списке для голосования — более семисот населенных пунктов нашей республики. По состоянию на 9 ноября наибольшее количество голосов — 215 — набрала деревня Абамза Батыревского района, немного отстают село Шемалаково в Яльчикском районе (209) и деревня Ураево-Магазь Чебоксарского района (180). Но есть и такие населенные пункты, за которые подано всего два, три или даже один голос. Там что, не нужен «быстрый» интернет?..

26 декабря на Госуслугах будет опубликован список из 1800 населенных пунктов по всей стране, которые подключат к мобильному интернету в следующем году. Всего к 2030 году мобильная связь должна стать доступной более чем в 24000 населенных пунктов страны.