АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА,

министр труда и социальной защиты Чувашии:

«По указу Главы Чувашии решаются вопросы единовременной материальной помощи мобилизованным гражданам в форме единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Предоставление единовременной выплаты будет осуществляться проактивно, без подачи каких либо документов и заявлений. Органы социальной защиты населения уже взаимодействуют с военным комиссариатом для получения реквизитов для перечисления средств мобилизованным. Более того, бригада социальной защиты населения уже работает в учебном центре в Ульяновске для консультирования военнослужащих по вопросам получения мер поддержки, в том числе и единовременной выплаты от региона. Необходимый объем финансирования для осуществления единовременной выплаты уже обеспечен. Выплаты будут направлены мобилизованным в самое ближайшее время».