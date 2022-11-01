В Чувашии вводится новый республиканский механизм поддержки сельхозкооперативов

С инициативой по данному вопросу выступил Минсельхоз Чувашии. Предложение поддержали на состоявшемся вчера заседании Кабинета министров республики под председательством Олега Николаева.

Документом в новой редакции предусматривается предоставление гранта для сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. Средства будут выделяться из бюджета Чувашской Республики. До внесения корректив аналогичная мера была закреплена только на федеральном уровне. Средства предоставлялись по результатам конкурса. Но не все кооперативы Чувашии смогли получить российские гранты — денег на всех не хватило.

«Новый республиканский грант общей суммой 40 млн рублей охватит кооперативы, которым не хватило средств из федерального бюджета, но они успешно прошли конкурсный отбор, — сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.— Кроме того, благодаря поддержке мы планируем увеличить популярность кооперации на селе».

Рост числа кооперативов — одна из главных задач для развития агропромышленного комплекса, считает руководитель Минсельхоза. «Каждое фермерское хозяйство, — отметил Сергей Артамонов,— не сможет в одиночку построить завод, начать перерабатывать получаемое сырье в готовую продукцию и таким образом получать больший доход и перспективу выхода на рынки других регионов».