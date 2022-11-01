В Чувашии работает один из лучших пожарных дознавателей страны

О чем расскажет пепелище?..

Установить причину пожара и докопаться до истины, даже если огонь уничтожил все следы — эта непростая подчас задача стоит перед пожарными дознавателями. Представителей этой профессии часто называют сыщиками — по неприметным для обывателя свидетельствам, обнаруженным на пепелище жилого дома или любого другого объекта они восстанавливают картину произошедшего и определяют виновников. Дознавателю отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Алатырь и Алатырскому району ГУ МЧС России по Чувашии майору внутренней службы Николаю Учеватову порой достаточно беглого взгляда, чтобы предположить, почему произошло огненное ЧП. На всероссийском конкурсе «Лучший дознаватель МЧС России», прошедшем в октябре в Московской области, его признали одним из лучших специалистов в стране.

Из оперативников — в пожарные

Николай Учеватов расследует дела о пожарах уже 11 лет. В МЧС России он перешел из системы МВД: прежде работал оперуполномоченным в Алатыре, выявлял экономические преступления. Родом он из соседней Мордовии, а в старинный городок на юге Чувашии переехал, поступив в местный сельхозтехникум. С тех пор там и обосновался.

В зоне ответственности Николая Валентиновича — Алатырь и Алатырский район. Территория самого большого муниципалитета республики накладывает свой отпечаток на его работу: здесь часты лесные пожары, а некоторые населенные пункты в межсезонье бывают отрезаны от «материка». Так, из-за снесенного прошлой весной половодьем моста через Суру добраться до алатырского поселка Соловьевский можно только глухими лесными тропами, что сделать в распутицу почти невозможно.

Цифра 23 подразделения надзорной деятельности насчитывается в Чувашии. В каждом из них есть либо дознаватель, либо инспектор, на которых возложены обязанности дознавателя.

В памяти Николая Учеватова случай, произошедший два года назад: пожар тогда охватил 178 гектаров леса! Чтобы произвести все необходимые осмотры и измерения, ему пришлось прошагать не один десяток километров. И хоть в помощь был квадрокоптер и служебный полноприводный автомобиль для бездорожья, Николай предпочел изучить местность своими ногами. «Как говорится, пока своими глазами не увидишь… Лесные пожары сами по себе очень тяжелые. Их сложно расследовать из-за большой площади возгорания. Нужно все осмотреть, зафиксировать, определить глубину и степень обугливания, принять во внимание множество других деталей», — перечисляет тонкости профессии собеседник.

По горячим следам и… по гвоздям

На расследование дела «пожарным сыщикам» отводится совсем небольшой срок — всего один месяц. За это время дознаватель должен собрать и изучить все доказательства, определить причину пожара, найти его очаг, установить виновников, а также выяснить, в чем именно заключалось нарушение пожарной безопасности, и имел ли место умышленный поджог.

Работают дознаватели в прямом смысле по горячим следам. Осмотр пожарища они начинают сразу же после того, как огонь ликвидировали пожарные. На пожар специалисты выезжают в полной боевой экипировке: находиться без «боевки», каски и специальных сапог пожарного на месте огненного происшествия опасно. «Первые три часа в работе дознавателя — самые ценные, — рассказывает Николай Учеватов. — Нужно осмотреть место происшествия и успеть опросить очевидцев. По опыту знаю: находясь в шоковом, стрессовом состоянии, люди не склонны к обману. Именно в этот момент и выясняется, как все было». Дорого это время еще и тем, добавляет Николай Валентинович, что пострадавшие, сами того не ведая, могут усложнить работу следствия: в попытке получить 100%-ю страховую выплату хозяева нередко своими же руками разваливают остатки строения, что может помешать дознавателю установить причины пожара.

Это только на первый взгляд кажется, что обгоревшие руины уже не смогут ничего рассказать. Характер повреждений, глубина обугливания, видоизменение формы металла и другие следы, которые остаются даже после самых сильных пожаров, помогают опытному дознавателю сделать выводы о месте очага возгорания и причинах возникновения пожара. Ему приходится быть и физиком, и химиком, и строителем в одном лице.

Вооружившись лопатой, пожарные сыщики вручную сантиметр за сантиметром разгребают обгоревшие фрагменты на пепелище, осматривают разрушения и анализируют степень деформации конструкций. Как и эксперты-криминалисты, на выезды дознаватели приезжают с особым чемоданчиком, оснащенным по последнему слову техники. В арсенале специалистов — ноутбук, различные инструменты, приборы и оборудование, в том числе для снятия отпечатков пальцев, которые прямо на месте позволяют провести необходимые исследования. «С помощью пирометра, например, замеряем температуру остывания бетона или металлических конструкций. В месте, где она наибольшая, мог располагаться очаг. А мультиметром определяем наличие короткого замыкания в электропроводке. Есть прибор для определения радиационного заражения, фотоаппарат, различные инструменты, конверты и пакеты для сбора вещдоков, мерные цилиндры. Этот чемоданчик по сути — мой переносной рабочий кабинет», — объясняет Учеватов.

В сложных случаях на месте происшествия дознаватели работают вместе со специалистами испытательно-пожарной лаборатории. Ее возможности, в частности, позволяют выяснить, был ли причиной пожара поджог. «При умышленном поджоге используются бензин или горючие жидкости, которые неизбежно попадают на землю. В этом случае мы забираем грунт в наиболее вероятном месте поджога и отправляем его на экспертизу для определения паров легковоспламеняющихся веществ», — приводит пример Николай Учеватов.

А порой подсказку места, откуда начинался пожар, дознаватели находят по… обычным гвоздям. «Условно разбив дом на несколько частей, мы в каждой из них изымаем одинаковые по величине гвозди. Эксперты определяют температуру, которая воздействовала на гвозди. Там, где цвет металла видоизменился, температура воздействия была наибольшей, а значит там и находился очаг пожара», — приводит один из профессиональных приемов пожарный сыщик. «Вычисляют» место возгорания специалисты и по глубине прогорания бревен. По итогам проверки дознаватели возбуждают уголовное дело.

«Горячие точки» — бани

Пожары не разбирают ни выходных, ни времени суток, а потому на огненное происшествие дознаватель обязан выехать в любое время дня и ночи. С учетом того, что Николай Учеватов — единственный дознаватель в Алатыре и Алатырском районе, работы хватает. В семье, признается, к такому графику уже привыкли: супруга во всем поддерживает, а 13-летний сын и пятилетняя дочь помогают собирать в дорогу термос и бутерброды.

«Ночные выезды — явление частое, более того, пожары как раз-таки и происходят ночью», — спокойно рассказывает собеседник. Время огненного ЧП, к слову, дознавателю может сообщить о многом. «С 2 ночи до 5 утра в 70-80% случаях наиболее вероятная причина пожара — поджог. Этим временем, когда все люди спят, обычно пользуются поджигатели. Ближе к полуночи пожары происходят из-за какой-либо технической неисправности — злоумышленники в это время не рискуют», — поделился своими наблюдениями алатырский дознаватель.

Количество происшествий увеличивается с наступлением холодов. Вот как сейчас. По словам Николая Учеватова, в это время года резко возрастают пожары по причине неисправности отопительных печей и нарушения правил безопасности при их эксплуатации, а также из-за неправильного обращения с электробытовыми приборами: люди нередко пользуются самодельными электронагревательными приборами, проводка не выдерживает и как результат — пожар.

«Осенью и зимой пожары чаще всего случаются на выходных, в ночь с субботы на воскресенье, когда люди массово топят бани. Это вообще наши «горячие точки», — вздыхает Николай Валентинович. — Происходят такие пожары, как правило, из-за неисправности или нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей. Сначала возникает тление, которое может длиться до восьми часов, а потом, ночью, баню охватывает пламенем. Не обходятся без происшествий и новогодние праздники. Многие в эти дни пренебрегают правилами и требованиями пожарной безопасности. И хоть в новогодние каникулы мы ежедневно обходим жилища с профилактическими рейдами, люди не слышат… А весной к трагедиям приводит неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы и мусора. Из-за ветра огонь быстро перебрасывается на хозпостройки и жилые дома, отстоять которые не всегда удается».

Первый в Чувашии и ПФО и четвертый в России

Нередки и умышленные поджоги. В основном, признается Николай Учеватов, их устраивают не вполне здоровые люди, страдающие пироманией. Этой весной, например, житель Алатыря умудрился за два часа поджечь сразу 11 пластиковых мусорных контейнеров в разных частях города. А чуть раньше еще один алатырец беспричинно поджигал бесхозные строения. «Вычислить» виновника Николаю Учеватову помогла наблюдательность.

«Пиромана, на счету которого было уже 7-8 поджогов бесхозных домов, мы активно искали с сотрудниками полиции. На очередном вызове обратил внимание на некоего мужчину, который всякий раз присутствовал при тушении пожара. Он всегда был в первых рядах и помогал подтаскивать стволы пожарным. Дал поручение сотрудникам полиции опросить «добровольца». Конечно, человек не признавался. Когда выяснилось, что он и есть поджигатель, мужчину принудительно отправили на лечение. И знаете, пока он там находился три месяца, у нас ни одного поджога не было!» — поделился случаем дознаватель.

Как рассказывает Николай Валентинович, любой пожар — это всегда трагедия: кто-то теряет в огне жилье, кто-то — получает увечья. Но, наверное, самыми сложными делами для него стали те, которые пришлось расследовать одними из первых:

«2012 год, май, мое первое уголовное дело. В поселке Атрать в одночасье сгорело дотла сразу шесть жилых домов, плотно стоявших друг к другу. К счастью, обошлось без жертв — все жители, как это водится в деревне, ушли на похороны. Оказалось, что накануне в одном из домов работала бригада строителей. Они ремонтировали крышу, и искра от болгарки попала на лежавшие на чердаке опилки. Долгое время они тлели, а, когда рабочие покинули дом, разгорелось пламя, огонь быстро перекинулся на соседние здания. Виновным себя никто не признавал, хоть все подозрения падали на строителей, но вместе с сотрудниками лаборатории нам все-таки удалось докопаться до истины».

От опытного дознавателя на месте пожара не укроется ни малейшая деталь — глаз у пожарных дознавателей наметан. А примерно в половине случаев, как признается Учеватов, определить причину возгорания можно прямо на месте. «Это все приходит с опытом», — коротко объясняет он.

За профессионализм алатырского дознавателя ценят и уважают коллеги. На ежегодном конкурсе профмастерства в Чувашии Николай Учеватов много раз завоевывал первые места, а в этом году после победы на окружном этапе ПФО его выдвинули защищать честь мундира на всероссийском конкурсе «Лучший дознаватель МЧС России» в подмосковном Подольске. Сильнейшие пожарные сыщики страны соревновались не только в умении проводить осмотр места происшествия и безошибочно определять причину пожара, но и в интеллектуальных конкурсах, а также сдавали нормативы по физподготовке и стреляли из пистолета Макарова.

Тестирование, например, состояло из 250 вопросов из самых разных областей: от Конституции России и Уголовно-процессуального кодекса до медицины и охраны труда. И хоть члены жюри попытались максимально запутать конкурсантов, создав ложные очаги возгорания на месте условного огненного ЧП, профессионалов своего дела провести не удалось. По итогам испытаний Николай Учеватов вошел в четверку лучших специалистов ведомства со всей страны. Заслуженную награду алатырцу вручил заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — главный государственный инспектор России по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

«Мне нравится моя работа тем, что можно быть полезным людям, — признается Николай Учеватов. — Когда люди благодарят, наверное, это самое главное».