РАДИЙ ХАБИРОВ,

Глава Республики Башкортостан:

«Нам было особенно почетно в преддверии Дня народного единства принимать в республике межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы» и наших друзей из Республики Чувашия. Мероприятия в рамках марафона обращают нас к теме близкой всем народам Поволжья и Урала — трудовой фронт и подвиги всех, кто ковал Великую Победу в тылу. Наши регионы в годы Великой Отечественной войны стали опорой фронту, развернули промышленные предприятия и приняли сотни тысяч эвакуированных людей. У наших студентов и учащихся, историков и архивистов в ходе марафона была возможность узнать важные факты об истории трудового фронта и сооружения Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Уверен, что сегодня наша общая история дороже всего, и ее мы обязаны передать будущим поколениям».