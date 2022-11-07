Село откликается на заботу

Социальная сфера для аграриев

В минувшем мае состоялась встреча главы Совета Федерации Валентины Матвиенко с работниками сельской социальной сферы на тему дальнейшего ее развития. Как исполняется резолюция по итогам той встречи в субъектах ПФО — об этом шла речь на выездном совещании Комитета верхней палаты парламента страны по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Чебоксарах.

Тема важная, соответственно и представительство на совещании было солидное. В нем участвовали сенаторы, руководители ряда федеральных министерств, имеющих отношение к социальной сфере на селе, а также республиканские министры, главы муниципальных администраций. Опытом работы в социальной сфере делились представители нескольких регионов страны.

Выбор места для такого совещания обусловлен передовыми позициями Чувашии в реализации социальных проектов на селе, отметил председатель комитета Александр Двойных. Имеется к тому и историческая, так сказать, основа. Как потом напомнил сенатор Николай Федоров, именно в Чувашии в ходе визита Президента Владимира Путина в 2004 году с подачи руководства республики родилось понятие «программа комплексного развития сельских территорий», ставшая основным документом для развития этой сферы в целом по стране.

АЛЕКСАНДР ДВОЙНЫХ, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию: «Чувашия показывает хороший пример внимательного отношения к сельским территориям, созданию надлежащей инфраструктуры. Показатели говорят сами за себя. Это позволяет региону более успешно выполнять в целом доктрину продовольственной безопасности и стратегические задачи, стоящие перед страной. Сельские территории являются ключевым ресурсом, важность которого стремительно растет. Поэтому необходимо обеспечить сельчанам комфортные современные условия. Часть рекомендаций по итогам майской встречи спикера Совета Федерации уже реализована. Продлено действие программы сельской ипотеки, увеличился размер выплат на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства на 100 тыс. рублей. В 59 регионах открыты 60 экостанциий».

Такая оценка радует и стимулирует к более эффективной работе, сказал Глава республики Олег Николаев. Важность АПК для региона трудно переоценить, как и создание надлежащих условий для его тружеников. Это направление — одно из главных для руководства республики. Правительство и впредь будет последовательно реализовывать политику поддержки сельского хозяйства, чтобы повысить качество жизни на селе, вносить вклад в доктрину продовольственной безопасности и обеспечивать через такую работу развитие экономики в целом.

Говоря о дальнейшем совершенствовании программ социального обустройства, Олег Николаев подчеркнул, что сейчас особенно важно обустраивать село на основе современных технологий — качественные потребности людей растут.

Более подробную картину социального облика чувашского села представил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Более 35 процентов жителей Чувашии — сельское население. На фоне среднероссийского уровня это достаточно высокий показатель, отметил министр. Соответственно высоко и внимание селу. За последние четыре года на развитие сельских территорий в рамках различных государственных программ было направлено свыше 19 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 6,5 млрд рублей.

Строятся и реконструируются объекты и учреждения социально-культурной сферы, коммуникации, дороги, улучшаются жилищные условия граждан, краше и удобней становятся общественные пространства. В 2000-2022 годах на селе введено 5,5 тыс. кв. метров жилья, построено более 9 км дорог с твердым покрытием, реализовано 7 проектов по компактной жилищной застройке, 26 проектов по благоустройству. Чувашия участвует в пяти федеральных программах из восьми. К сожалению, не дошли пока до программы найма жилья…

Сергей Артамонов высказал ряд предложений по реализации программы комплексного развития сельских территорий. В частности, о целесообразности принятия целевой программы по строительству в сельских школах блочно-модульных котельных, поддержании идеи оснащения сельских школ научно-учебными лабораториями «АгроКуб».

В сфере сохранения национальной культуры предложено также оказать содействие в рассмотрении образцов изделий известной фирмы художественных промыслов «Паха тере» для их регистрации в качестве образцов народных промыслов признанного художественного достоинства

Поставленные руководством страны цели по социальному переустройству села успешно выполняются, заявила директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина, выступая в режиме ВКС. Министерство имеет с регионами текущие соглашения, но планируется сделать их долгосрочными — до 2030 года. Один из главных показателей — соотношение сельского и городского населения. Оно разное в разрезе регионов, но именно от этого показателя во многом зависит качество жизни на селе. Есть и такой показатель, как доля благоустроенных домов. Характерен также индикатор активности регионов в привлечении федеральных средств на реализацию комплексной программы. Не все еще озадачились более полным использованием этого ресурса, в частности, для строительства жилья внаем, компактной застройки, заметила докладчик.

О ходе реализации комплексной программы развития сельских территорий в стране по своим отраслям рассказали первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Ким и другие. А также представители научного и экспертного сообщества, среди которых был руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова Александр Петриков.

Сенатор, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Федоров, совершив вышеназванный исторический экскурс, заострил внимание на том, что объемы поддержки АПК в целом и развития сельских территорий не должны снижаться. «Меня это не просто радует, я понимаю глубоко, что за такими подходами стоят фундаментальные предпосылки для изменений жизни в сельской местности. Хранители подлинной цивилизации во всем мире — это сельское население. Государство любое, если оно претендует быть цивилизованным, должно, прежде всего, поддерживать селян только потому, что они остаются жить в сельской местности. У них миссия — сохранять культуру, язык, колорит, самобытность, песни, танцы и так далее. Это все сохраняет именно село во всех странах мира. Рассчитываю, что вместе мы справимся с этой задачей».

Подводя итог совещания, Александр Двойных подчеркнул, что самым главным изменением, которое должно произойти в ближайшее время, должна стать подготовка отдельного федерального закона по комплексному развитию сельских территорий. «Уверен, что этого ждут жители, потому что они хотят видеть динамику. Тут важно использовать правильный опыт субъектов страны, которые уже без существующего закона показывают значимые результаты».