Артисты Большого театра выступили на благотворительном концерте в Чебоксарах

Концерт «Шедевры русской музыки. Себя не мыслим без России…» прошел в рамках VIII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева и Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он был посвящен труду работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села республики. Зрителями стали работники АПК, сельские учителя и врачи, социальные работники, сотрудники сельских клубов и домов культуры.

В концерте приняли участие народный артист России, солист Большого театра России Владимир Маторин, Русский народный оркестр «Москва» Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке», победители и призеры конкурсной программы фестиваля «София», коллективы из Чувашской Республики. В программе прозвучали духовная, классическая, народная музыка, песни советских композиторов. Ведущий концерта – заслуженный артист России Александр Рубцов.

«Мы благодарим команду организаторов за этот подарок в День народного единства. Фестиваль проходит в Чувашии в Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом, что делает этот праздник намного ярче. Мы многое сделали в этом году, чтобы обозначить идентичность чувашской нации. При этом мы исходим из того, что народы России всегда жили дружно, мирно созидали вместе, подставляя друг другу плечо и помогая преодолевать сложности, которые возникали в разные в периоды развития страны, ‒ отметил Глава Чувашии Олег Николаев. ‒ Сохраняя традиции, основываясь на их фундаментальной твердости, мы будем развивать завтрашний день. Мы справимся, потому что наши предки справлялись: побеждали, преодолевали, строили… И мы способны это делать, если будем вместе устремляться в будущее».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации Александр Двойных зачитал приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В обращении сказано, что за прошедшие годы фестиваль завоевал заслуженное признание, а его мероприятия объединили творческие инициативы людей, которые создают уникальные условия для сохранения самобытной культуры и традиций народов России.

Сенатор, первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров поблагодарил народного артиста России, солиста Большого театра, мецената Владимира Анатольевича Маторина, благодаря которому жители Чувашской Республики получили уникальную возможность погрузиться в творчество народной, духовной и классической музыки, познакомиться с творческими коллективами и исполнителями из малых городов и сельских поселений России.

В рамках мероприятия почетные гости вручили награды жителям республики, а также ознакомились с тематической выставкой и презентацией народных промыслов и ремесел.