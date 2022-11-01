Комитет Совета Федерации по аграрной политике провел в Чебоксарах выездное совещание

В мае этого года Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с тружениками социальной сферы села по теме дальнейшего ее развития. Ход исполнения резолюции по итогам встречи в субъектах ПФО обсуждался на выездном совещании Комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Чебоксарах.

Ведущий совещания председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, говоря о выборе места встречи отметил, что Чувашия «показывает хороший пример внимательного отношения к сельским территориям, созданию надлежащей инфраструктуры. Это позволяет успешно претворять в жизнь доктрину продовольственной безопасности в целом».

Глава республики Олег Николаев поблагодарил за высокую оценку. Это для региона важно, чтобы обеспечивать хорошую динамику развития АПК как отрасли и социального развития села. Подробный доклад о состоянии сельского хозяйства и сельских территорий региона представил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

На совещании в режиме видеосвязи выступили представители ряда федеральных министерств, участвующих в реализации программы комплексного развития сельских территорий, научные эксперты. Своим опытом поделились также представители ряда регионов страны. Это было весьма полезно для глав муниципальных администраций нашей республики.

В работе совещания участвовал и выступил с речью сенатор Николай Федоров.