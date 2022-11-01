В Чебоксарах прошел фестиваль национальных культур «В семье единой «Вместе-Перле»

В единстве – наша сила! Таким был основной лейтмотив фестиваля, что прошел сегодня в Доме дружбы народов республики.

Праздник собрал людей разный национальностей и вероисповеданий – чувашей, русских, татар, марийцев, армян, узбеков, таджиков и многих-многих других. Ведь в нашей республике, как известно, проживают представители более ста двадцати национальностей. И, что примечательно, все собравшиеся были единодушны в том, что единство – важнейшее достояние чувашской земли, и что в условиях нынешних беспрецедентных вызовов каждый житель республики сохраняет главные качества: отзывчивость, доброту, чуткость.

«Никакому агрессору нас не подчинить, – отметили гости праздника. — Потому что мы в это непростое время, независимо от национальности, как и во все времена вместе — плечом к плечу».

Праздничная программа была красочна и обширна. Творческие коллективы национально-культурных объединений с воодушевлением демонстрировали свою самобытную культуру, народное творчество. Песни, танцы, национальные костюмы – все это гости фестиваля встречали с восторгом и рук для аплодисментов не жалели.

По их словам, праздник символизирует главную основу нашей многонациональной страны — самобытность, сплоченность, верность ее славной истории и традициям. Подтверждением тому было и само открытие фестиваля – танец «Россия-матушка», который исполнил ансамбль народного танца «Радость» Дома культуры «Салют».

Фоторепортаж Олега Мальцева: