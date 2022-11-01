Новости районов короткой строкой

В АЛАТЫРСКОМ РАЙОНЕ благодаря местным инициативам в Чуварлейском сельском поселении отремонтировали дорогу от деревни Ялушево, пролегающую в сторону поселка Санаторного, покрыли щебенкой полевую просеку и обустроили спортивную площадку.

В селе Напольное ПОРЕЦКОГО РАЙОНА строительство площадки близко к завершению. Стоимость инициативного проекта — 4,5 млн рублей. Новая площадка расположена возле местной школы, благодаря народным бюджетам в этом году также был отремонтирован проезд к ней, обустроена парковка и уложен тротуар.