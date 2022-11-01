В Шумерлинском районе благоустраивают Парк Победы и обустраивают пожарные пруды

Наступившие холода и первые снегопады подгоняют строителей поскорее завершить инициативные проекты.

В поселке Автобус и деревне Верхний Магарин сейчас обустраиваются пожарные пруды. На оба проекта в общей сложности выделено чуть более миллиона рублей. Такой же водоем с пирсом строится в деревне Бреняши. Стоимость проекта составляет около 465 тысяч рублей.

Тем временем в деревне Шумерля торопятся завершить благоустройство Парка Победы. Напомним, его построили в прошлом году на месте школьного сада. А на торжественное открытие приезжал Глава Чувашии Олег Николаев. Нынче по программе инициативного бюджетирования здесь должна появиться сеть пешеходных дорожек. Местные жители рады поучаствовать в благородном деле, но обеспокоены, успеют ли строители завершить работы.

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По данным Минсельхоза Чувашии, в 2022 году на развитие небольших населенных пунктов региона выделено 6,5 млрд рублей. На эти средства улучшаются жилищные условия граждан, компенсируются проценты по льготной сельской ипотеке, проводится благоустройство, строятся дороги и школа, прокладываются интернет-коммуникации и реализуется более 1200 инициативных проектов.