Денис Борисов: Консолидированный подход важен во всем

В преддверии празднования Дня судебного пристава Российской Федерации на вопросы газеты ответил Главный судебный пристав Чувашской Республики — Чувашии Денис Анатольевич Борисов.

— Денис Анатольевич, Вы и ваш коллектив уже два года работаете после процедуры реформирования службы. Что изменилось, какими стали ее сотрудники?

— Действительно, 1 января 2020 года началась масштабная процедура реформирования Федеральной службы судебных приставов. Мы стали полноправными членами правоохранительного блока. Теперь наши сотрудники проходят службу на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий. Спектр наших функциональных обязанностей достаточно разнообразен. Мы исполняем судебные акты, обеспечиваем установленный порядок деятельности судов и даже ведем работу по лицензированию деятельности организаций, которые осуществляют функции по возврату просроченной задолженности. Проще говоря — ведем надзор за коллекторскими организациями.

Поэтому считаю, что само осознание того, что ты являешься сотрудником государственного органа, который выполняет все перечисленные функции, накладывает значительный отпечаток на образ жизни и мысли ее сотрудников. Безусловно, это повышенная требовательность к себе, развитие конкурентоспособности. Мы всегда обращаем внимание на морально-нравственную, духовную основу человека. Его поведение, образ жизни, привычки должны быть ориентированы на самосовершенствование и развитие.

Я с оптимизмом смотрю на нашу молодежь, которая приходит на службу. Для себя отмечаю, что ребята очень быстро «входят в колею» и показывают достойные результаты в профессиональной деятельности. Есть неплохой резерв кадров. Уверен, что через несколько лет эти ребята уже будут занимать новые руководящие должности в небольших районных отделениях судебных приставов Чувашии.

А если говорить о нашем коллективе, то однозначно вдохновляет стремление личного состава к его объединению, целостности. И 2022 год это наглядно демонстрирует. Я отчетливо вижу и знаю, с каким пониманием и вниманием личный состав Управления относится к сложившейся политической ситуации как в России, так и за ее пределами. Как он быстро откликается на участие в мероприятиях, позволяющих поддержать граждан нашей страны. Такие моменты впечатляют и вселяют уверенность в завтрашнем дне.

— Говоря о профессиональной деятельности, с какими цифрами сотрудники службы судебных приставов Чувашии подходят к своему празднику?

— Сегодня на исполнении находится 800 тыс. исполнительных производств, из которых 432 тыс. мы возбудили только в этом году. Как вы понимаете, категории производств достаточно разные и сложные. Поэтому в решении социально значимых, острых вопросов нам очень важен консолидированный подход всех государственных структур и мы ценим в этом вопросе участие каждого.

К примеру, в пользу несовершеннолетних детей мы взыскали задолженности по алиментным платежам на сумму более 400 млн рублей. Обманутые работники смогли получить свою заработную плату. По этому направлению взыскано почти 350 млн рублей. Продолжить этот ряд можно данными о взыскании в пользу бюджетов различных уровней, которые выражены в сумме 857 млн рублей. В пользу физических лиц взыскано более 670 млн рублей, а кредитным организациям возмещено 858 млн рублей.

Если снова вернуться к социально значимым вопросам — взысканию алиментов, то хочу сказать, что в этом направлении еще мы также являемся инициаторами возбуждения уголовных дел, количество которых в этом году возросло и составило 749 уголовных дел.

Казалось-бы, это все простая статистика. Но она означает реализованные надежды наших граждан, которые после долгих судебных тяжб восстановили свои права.

— Хочется продолжить этот список еще значимым для многих видом наказания — штрафами ГИБДД. Часто слышно о совместных рейдах двух ведомств.

— Да, эта категория штрафов затрагивает значительный круг лиц. И надо сказать, что мы в этом году, как и в прошлом, нарастили свои показатели. Увеличилась как сумма взысканных штрафов, которая составила 47 млн рублей, так и количество примененных мер принудительного характера. Но радует, что само количество исполнительных производств данной категории понемногу сокращается. Я связываю это с ростом уровня финансовой дисциплины граждан и активным использованием онлайн сервисов.

А совместные рейдовые мероприятия позволяют нам выявлять большое количество должников, которые не хотят расставаться с транспортом и практически на месте оплачивают задолженность. Совместные рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе как в крупных населенных пунктах, так и районах республики.

— Чтобы добиться этих показателей, сотрудникам службы судебных приставов часто приходится прибегать к аресту имущества?

— Скажу сразу — это крайние меры. Прежде, чем мы приступаем к процедуре наложения ареста на имущество должника, ведется большая разъяснительная работа. Несмотря на то, что каждому должнику направляются уведомления посредством личного кабинета портала Госуслуг или по адресу пребывания, любые ограничительные меры все равно действуют более убедительно. Как говорится

в известной рекламе: «вместо тысячи слов …», очень доходчиво объясняют недобросовестному гражданину все его перспективы.

И здесь можно говорить не только про арест. Есть целый ряд инструментов воздействия — это ограничение на выезд за пределы территории Российской Федерации или лишение права управления транспортным средством.

Как только на горизонте возникает угроза принудительной реализации квартиры, земельного участка или машины, либо гражданина не впускают на борт самолета прямо в аэропорту, то должники стараются максимально быстро урегулировать все вопросы и зачастую изыскивают денежные средства

для возмещения задолженности.

На данный момент судебными приставами Чувашии произведено более 4,5 тыс. арестов, по которым ведется процедура оценки и реализации. Более 2 тыс. должников ограничено в праве управления транспортным средством. 122 тыс. граждан ограничены в праве на выезд за пределы территории Российской Федерации.

— А как заранее человек может узнать о своих долгах или есть ли у него арест?

— Сейчас благодаря развитию информационных технологий найти информацию в отношении должника не представляет особой сложности. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Управления и обратиться к сервису «Банк данных исполнительных производств».

Если вас интересует информация о ходе исполнительного производства, где вы являетесь непосредственным участником, то полезно будет воспользоваться сервисами ФССП на портале Госуслуг. Сами названия которых четко говорят о наличии практически всех нужных гражданам функций. Они помогут заменить прямой диалог с сотрудником и минимизировать временные затраты гражданина. Более того, портал Госуслуг окажет существенное содействие гражданам, которые были ошибочно идентифицированы как должники.

Сервисы Федеральной службы судебных приставов позволяют в режиме онлайн получать информацию о ходе исполнительного производства. В этом году его признали одним из самых скоростных на портале Госуслуг. В 77% случаев запросы исполняются менее чем за 3 секунды. Данный сервис также является одним из самых популярных в России. На нем регистрируется более 55 тыс. запросов в сутки. А по всей стране количество интерактивных заявлений в этом году превысило более 3,9 млн.

На Госуслугах также запущен сервис, через который легко подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства. Он включает в себя порядка 30 типовых обращений.

— А мобилизованные ребята могут также подать заявления через эти сервисы?

— Безусловно, и мы их получаем не только посредством сервиса Госуслуг. Работа ведется в военкоматах и призывных пунктах. К примеру, сейчас принято в работу более 370 заявлений. Также обратиться с просьбой о приостановлении могут близкие родственники мобилизованного гражданина.

В этих целях в военкоматах и призывных пунктах республики дежурят сотрудники органов принудительного исполнения и налажено соответствующее взаимодействие между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России. Мы стараемся поддерживать работу в данном направлении на максимально высоком уровне и безотлагательно оказывать помощь каждому заявителю.

— Денис Анатольевич, мы беседуем в преддверии праздника, и будет интересным узнать, какие слова Вы скажете своим сотрудникам в День службы, за что Вы их поблагодарите?

— Я, пожалуй, как и все мои коллеги-руководители, не могу не отметить роль каждого сотрудника в нашем общем деле. Пусть это звучит привычно и банально, но повторюсь — роль каждого.

Не понаслышке знаю, как нелегко бывает исполнить многозадачные поручения и сутки ограничены только 24 часами. Но коллектив нашего Управления демонстрирует свое стремление, свой профессионализм и наступательную позицию в решении самых сложных вопросов. Именно за это я хочу выразить сотрудникам органов принудительного исполнения слова глубокой признательности и благодарности! С праздником, уважаемые коллеги!

Ирина Петрова