Светлой памяти почетного гражданина Чувашской Республики, народного художника РСФСР Федорова Ревеля Федоровича

На 93-м году ушел из жизни наш выдающийся земляк, великий сын чувашской земли, почетный гражданин Чувашской Республики, народный художник РСФСР Ревель Федорович Федоров.

Нас постигла невосполнимая утрата – не стало человека большой души и большого сердца, мудрого наставника, талантливого художника. Ревель Федоров оставил о себе самую добрую память. Его любили за простоту, доброту и отзывчивость.

Вся жизнь Ревеля Федорова была посвящена изобразительному искусству. Член президиума Российской академии художеств, художник, график, монументалист, в своих произведениях он опирался не только на народное искусство, но и продолжал традиции национального изобразительного искусства. Его работы имеют непреходящую ценность для мировой культуры.

Наша гордость Ревель Федорович – лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К.В. Иванова (1986), Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства (2003), Всероссийской премии имени Ивана Яковлева (2013). Награжден Золотой медалью Российской Академии художеств (2002), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2009).

Мы все склоняем головы в глубокой скорби. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ревеля Федоровича Федорова. Светлая память об этом талантливом, энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя навсегда будет вписано золотыми буквами в историю Чувашской Республики.

С искренними соболезнованиями

О.А. Николаев, Л.И. Черкесов, Н.Н. Владимиров, Н.В. Федоров, А.Г. Аксаков, А.И. Аршинова, А.Л. Салаева, В.А. Борисов, М.Г. Ноздряков, С.Г. Артамонов, П.В. Данилов, Д.И. Краснов, А.О. Ладыков, В.Г. Степанов, Э.Н. Бедертдинов, А.Г. Елизарова, Д.А. Захаров, С.А. Каликова, А.А. Кондратьев, К.А. Майнина, В.М. Осипов, В.В. Петров, С.И. Аристова, С.В. Романов, А.Н. Рыбаков, А.Н. Федорова, Г.С. Федоров, К.В. Викторов, В.П. Димитриев, Н.В. Колебанова, В.В. Кочетков, Д.М. Сержантов, С.Г. Павлов, Е.Н. Кадышев, Д.В. Спирин, Д.Г. Иванов.