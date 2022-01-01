Жить в деревне хорошо и модно

В деревнях и селах Чувашии можно за раз найти как минимум два десятка сюжетов для телепрограмм о талантливых детях. Подтверждением тому стал прошедший в столице республики форум «Лучшие на селе». Собрал он более 250 ребят, победивших в конкурсе «Счастливое сельское детство».

Фойе чебоксарского ДК Тракторостроителей, где проходил форум, превратилось одновременно в научную лабораторию и творческую студию. Здесь можно было определить водородный показатель творога, увидеть муравьиные фермы и современные теплицы с технологией интернет-полива. А рядом на импровизированных сценических площадках ребята демонстрировали творческие таланты — рисовали, пели, танцевали, читали стихи…

«Важно, чтобы подрастающее поколение могло реализовывать себя во всех сферах: в спорте, творчестве, учебе, — напомнил на форуме Глава Чувашии Олег Николаев. — Мы заботимся о том, чтобы равные возможности для ребят были и в большом городе, и в маленьком селе. На эти цели работают школы дополнительного образования, кружки, студии, различные конкурсы. Мы будем делать все, чтобы условия жизни, комфорт на селе только прирастали».

Цифры и факты Организаторами творческого форума и конкурса стали Минсельхоз и Минобразования республики, администрации муниципальных образований, Союз женщин Чувашии и Чувашский государственный аграрный университет. Всего в конкурсе «Счастливое сельское детство» участвовали 7 тысяч ребят, которые прислали 2,5 тысячи заявок. Лучшим детям на селе, продемонстрировавшим свои таланты в песнях, танцах, изобразительном искусстве и мастерстве слова, художественного и письменного, вручили современные гаджеты, творческие наборы, сладкие призы и сертификаты на посещение спектакля.

Кстати, идея форума тоже началась с ребенка. А именно – с шестиклассницы Юли, несколько лет назад пришедшей на агрохозяйственную выставку. Девочка взяла в руки крошечного цыпленка, и сразу захотела ему помочь — ведь он такой слабенький, беззащитный. Именно этот шаг опередил выбор профессии — сейчас Юля Казыкова учится на ветеринара на 1 курсе Чувашского государственного аграрного университета.

Историю эту рассказал вице-премьеру – министру сельского хозяйства Чувашии Сергею Артамонову ректор Чувашского ГАУ Андрей Макушев. «Как раз тогда, — вспоминает Сергей Артамонов, — мы сидели и обсуждали, какое интересное мероприятие организовать, чтобы показать красоту жизни на селе, те возможности и особенности, которые могут изменить наше будущее. И поняли — начинать необходимо с детей, надо сформировать у них новое понимание о будущем, о том, что жить на селе – это не только хорошо, но и модно».

Юля кстати, стала почетным гостем форума и получила на сцене необычный подарок -живого цыпленка. «Быть может, он станет символом нашего форума, который теперь будет проходить ежегодно», — поделился планами Сергей Артамонов.

Кристина Петрова