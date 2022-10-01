Пьяным водителям все чаще противостоят неравнодушные граждане

На каждом углу постового не поставишь, поэтому важно ответственное отношение участников дорожного движения к себе и окружающим. Сигнал о пьяном водителе за рулем — это и есть проявление такой ответственности. В последнее время больше стало и тех, кто не просто информирует полицейских об опасных нарушителях, но и лично участвует в их задержании. Как раз о таком случае рассказал старший инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии Артем Петров.

Жители Красноармейского района, возвращавшиеся из Чебоксар, обратили внимание на движущуюся впереди автомашину «Шевроле Авео». На стыке трассы М-7 и автодороги «Чебоксары — Сурское» в Чебоксарском районе водитель иномарки с номерами соседнего региона стал вдруг выкидывать такие коленца, которые не объяснишь простым незнанием маршрута. Машину бросало из стороны в сторону, к тому же странный автолюбитель не раз пересекал сплошную линию разметки, рискуя устроить аварию.

Недолго думая, молодые люди блокировали «Шевроле» на обочине и передали горе-ездока подъехавшему экипажу ОСБ ДПС. Ответственные граждане вмешались вовремя: житель Йошкар-Олы находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, причем, в машине был не один, а со своими близкими, которые почему-то позволили главе семьи ехать в таком виде. «Шевроле» в итоге отправили на эвакуаторе на спецстоянку, а в отношении нетрезвого водителя был составлен материал за одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения — «управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

В сентябре нынешнего года не дал скрыться пьяному водителю автовышки местный блогер Денис Култышов. Когда Денис подошел к мужчине, который очень своеобразно пытался припарковать автомобиль «ЗИЛ» возле дома 26 по улице Гагарина, и спросил о самочувствии, тот стал размахивать канцелярским ножом. Но даже этим бдительного очевидца напугать не удалось. Прибывшему по сообщению общественника экипажу ГИБДД пришлось надеть на неадекватного водителя автовышки наручники, так как чебоксарец пытался нанести ножиком порезы самому себе, от медицинского освидетельствования 27-летний задержанный отказался. Для оказания специализированной помощи буйному местному жителю вызвали «скорую». Ранее правонарушитель был судим…

Чем больше будет людей с активной гражданской позицией, тем меньше станет пьяных за рулем. Видеокамеры могут многое, но не сообщат в полицию о лихачах под градусом. Зато практически каждый может заметить нетвердую походку человека, направляющегося к водительскому месту, или хмельные виражи на дорогах.

Позвони, пока этот безумец не натворил бед, его надо остановить!

КСТАТИ

С 21 по 23 октября, в ходе рейда «Нетрезвый водитель», в котором приняло участие максимально возможное количество сотрудников Госавтоинспекции, удалось выявить 51 автолюбителя, не прошедшего тест на трезвость. За этот период в дежурную часть ГИБДД и телеграм-бот общественного движения «Антидилер», которое помогает стражам дорог выявлять нарушителей ПДД, поступило свыше 20 сообщений от неравнодушных граждан.