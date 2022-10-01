Попали в призеры с Вышитой картой

Вчера в Екатеринбурге подвели итоги окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Продукция Чувашского национального музея заняла второе место в номинации «Линейка туристических сувениров музея». Учреждение представило к участию в конкурсе открытку, шопер, футболку, свитшот, пазл и сувенирный камень. Продукция объединена в единую линейку под брендом самого популярного музейного экспоната, «Вышитой карты России», сообщили в Минкультуры Чувашии. Всего в финале окружного этапа конкурса участвовали 523 изделия из 21 региона Приволжского и Уральского федеральных округов.
Опубликовано: 25 октября 2022 г.
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