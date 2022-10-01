Сегодня в Чебоксарах открывается III Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Автор: Мария МитинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В предыдущие годы на фестивале «Созвездие земляков» выступали уроженцы Чувашии, окончившие Московскую, Казанскую и Нижегородскую консерватории. На этот раз помимо концертов запланированы мастер-классы по инструментальному и вокальному исполнительству на факультете искусств Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Фото из архива Чувашской академической симфонической капеллы

Большая музыка малой родины

Наверное, карта Чувашии неспроста похожа на лист дуба. Культурное наследие республики настолько богато и неисчерпаемо, что напоминает огромное дерево, пустившее свои корни по всей стране, и дело не только в самих его образцах. Уроженцы Чувашии, выбравшие музыку своей профессией, живут в различных уголках России, от Санкт-Петербурга до Краснодара, и через талант, вдохновение, мастерство гордо несут по миру добрую славу о малой родине. С 25 по 27 октября они соберутся в Чувашской государственной филармонии на III Международном фестивале «Созвездие земляков».
Впервые масштабный музыкальный праздник был проведен Чувашской академической симфонической капеллой в 2020 году к 100-летию образования Чувашской автономии. Сегодня, в Год культурного наследия народов России и выдающихся земляков в Чувашии, особенно важно напомнить зрителям о том, сколькими талантами славится родной край. «Фестиваль способствует реализации основных задач национального проекта «Культура», в числе которых — сохранение и укрепление творческих связей, создание единого культурного пространства, обмен достижениями в области певческого и инструментального искусства», — рассказывают художественный руководитель и дирижер коллектива Морис и Наталья Яклашкины.
Многие из участников фестиваля не просто родились в Чувашии, но и получили здесь образование. Так, например, фаготист Михаил Шиков (Уральский филармонический оркестр), флейтист Олег Иванов (Президентский оркестр России), скрипачи Ольга Кузьмина (Большой театр) и народный артист Татарстана Сергей Емельянов входят в число почетных выпускников Чебоксарской детской музыкальной школы № 1 имени С.М. Максимова, которой пару лет назад исполнилось сто лет. Артистка академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, одного из старейших творческих коллективов Москвы, Евгения Гончарова училась пению в Чувашском институте культуры и искусств. Виолончелистка Людмила Фунтикова и бас Михаил Наумов окончили Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова и продолжили обучение в Нижегородской консерватории. А баритон из Сыктывкара Алексей Петров не только постигал азы академического вокала на факультете искусств Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, но и отработал несколько сезонов в нашем театре оперы и балета. Исполнял партии Эскамильо в «Кармен», Скарпиа в «Тоске», Грязного в премьере «Царской невесты», а совсем недавно ярко заявил о себе на I Всероссийском конкурсе вокалистов «Голоса над Волгой». Из оперного театра Республики Коми также приедет валторнист Семен Семенов, начинавший свой творческий путь в капелле.
По театральной сцене чебоксарцы знают и уроженку села Чебаково Ядринского района, ныне солистку Екатеринбургского театра оперы и балета Наталью Мокееву (сопрано), которую уже приглашали на Фестиваль чувашской музыки. А вот скрипачка Яна Ашмарина (внучка известного тюрколога и чувашеведа Николая Ашмарина, в честь которого названа одна из улиц Чебоксар) посвятила себя преподаванию на кафедре оркестровых струнных инструментов в Московском музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова.
Дорогим подарком для публики станет выступление Ульяновского духового оркестра «Держава» под руководством молодого дирижера Кирилла Ильина, в составе которого есть музыканты из Чувашии. Месяц назад коллектив дал сольный концерт в нашей филармонии, удивив игрой на гофрах (музыкальный инструмент, имитирующий завывания ветра) и оригинальными обработками классических произведений. Надеемся, на этот раз нас ждет что-то не менее интересное.

Опубликовано: 25 октября 2022 г.


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