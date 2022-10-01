Сегодня в Чебоксарах открывается III Международный фестиваль «Созвездие земляков»

Большая музыка малой родины

Наверное, карта Чувашии неспроста похожа на лист дуба. Культурное наследие республики настолько богато и неисчерпаемо, что напоминает огромное дерево, пустившее свои корни по всей стране, и дело не только в самих его образцах. Уроженцы Чувашии, выбравшие музыку своей профессией, живут в различных уголках России, от Санкт-Петербурга до Краснодара, и через талант, вдохновение, мастерство гордо несут по миру добрую славу о малой родине. С 25 по 27 октября они соберутся в Чувашской государственной филармонии на III Международном фестивале «Созвездие земляков».

Впервые масштабный музыкальный праздник был проведен Чувашской академической симфонической капеллой в 2020 году к 100-летию образования Чувашской автономии. Сегодня, в Год культурного наследия народов России и выдающихся земляков в Чувашии, особенно важно напомнить зрителям о том, сколькими талантами славится родной край. «Фестиваль способствует реализации основных задач национального проекта «Культура», в числе которых — сохранение и укрепление творческих связей, создание единого культурного пространства, обмен достижениями в области певческого и инструментального искусства», — рассказывают художественный руководитель и дирижер коллектива Морис и Наталья Яклашкины.

Многие из участников фестиваля не просто родились в Чувашии, но и получили здесь образование. Так, например, фаготист Михаил Шиков (Уральский филармонический оркестр), флейтист Олег Иванов (Президентский оркестр России), скрипачи Ольга Кузьмина (Большой театр) и народный артист Татарстана Сергей Емельянов входят в число почетных выпускников Чебоксарской детской музыкальной школы № 1 имени С.М. Максимова, которой пару лет назад исполнилось сто лет. Артистка академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, одного из старейших творческих коллективов Москвы, Евгения Гончарова училась пению в Чувашском институте культуры и искусств. Виолончелистка Людмила Фунтикова и бас Михаил Наумов окончили Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова и продолжили обучение в Нижегородской консерватории. А баритон из Сыктывкара Алексей Петров не только постигал азы академического вокала на факультете искусств Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, но и отработал несколько сезонов в нашем театре оперы и балета. Исполнял партии Эскамильо в «Кармен», Скарпиа в «Тоске», Грязного в премьере «Царской невесты», а совсем недавно ярко заявил о себе на I Всероссийском конкурсе вокалистов «Голоса над Волгой». Из оперного театра Республики Коми также приедет валторнист Семен Семенов, начинавший свой творческий путь в капелле.

По театральной сцене чебоксарцы знают и уроженку села Чебаково Ядринского района, ныне солистку Екатеринбургского театра оперы и балета Наталью Мокееву (сопрано), которую уже приглашали на Фестиваль чувашской музыки. А вот скрипачка Яна Ашмарина (внучка известного тюрколога и чувашеведа Николая Ашмарина, в честь которого названа одна из улиц Чебоксар) посвятила себя преподаванию на кафедре оркестровых струнных инструментов в Московском музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова.

Дорогим подарком для публики станет выступление Ульяновского духового оркестра «Держава» под руководством молодого дирижера Кирилла Ильина, в составе которого есть музыканты из Чувашии. Месяц назад коллектив дал сольный концерт в нашей филармонии, удивив игрой на гофрах (музыкальный инструмент, имитирующий завывания ветра) и оригинальными обработками классических произведений. Надеемся, на этот раз нас ждет что-то не менее интересное.