Иностранные номера не спасут водителей от штрафов за нарушения ПДД

Заграница лихачам не поможет

Любители погонять, лишенные прав водители и другие нарушители правил дорожного движения теперь рискуют увязнуть в «Паутине» — так называется система ГИБДД, охватывающая все регионы Российской Федерации. Она предназначена для фиксации нарушений правил дорожного движения, раскрытия угонов, поиска автовладельцев, скрывшихся с места ДТП.

Для сбора данных система использует камеры фотовидеофиксации. И если раньше камеры запоминали только те автомобили, которые проехали с нарушением, то теперь «всевидящее око» фиксирует все транспортные средства. Сотруднику Госавтоинспекции достаточно ввести лишь номер авто, и «Паутина» выдаст, где и когда проехала нужная машина. Кроме того, система может и сама подать сигнал о перемещениях нарушителя. Дежурный направляет в район проезда ближайший экипаж ДПС — и, вуаля, правонарушение пресечено!

КСТАТИ За 9 месяцев нынешнего года благодаря комплексам фотовидеофиксации, установленным в регионе, было выявлено 65 лишенных прав водителей и 16 злостных нарушителей ПДД.

С марта нынешнего года «Паутина» заработала и в нашей республике и активно помогает госавтоинспекторам поддерживать порядок на дорогах региона.

18 октября система сигнализировала о злостном нарушителе ПДД на «Хонде Иллюзион» с армянскими номерами, который за последние два месяца умудрился 45(!) раз превысить установленную скорость движения. Владелец зарегистрированного в Армении автомобиля в этой связи, скорее всего, почувствовал себя свободным от правил, установленных в нашем государстве, что оперативно помогла исправить «Паутина».

По сообщению из центра автоматизированной фиксации адмправонарушений ГИБДД, сотрудники отдельного батальона ДПС УМВД России по г. Чебоксары задержали «Хонду» при выезде из города Чебоксары. Вместе с водительскими правами, выданными Республикой Таджикистан, 40-летний мужчина предъявил командиру взвода Сергею Степанову сразу три паспорта — российский, таджикский и армянский.

Но наличие паспортов «на все случаи жизни» не дает никаких преимуществ участникам дорожного движения. После того, как личность владельца иномарки была установлена, все набранные на территории Чувашии штрафы ему придется оплатить в кратчайшие сроки. К тому же этот «трижды гражданин» был обязан, в соответствии с российским законодательством, зарегистрировать его в установленном порядке в течение 10 дней со дня ввоза в нашу страну.

Раньше, к примеру, купив в той же Армении, где действовали льготные правила растаможивания, «железного коня» за бесценок и, поставив там его на учет, автовладелец мог пользоваться безграничными правами. В том числе, как в нашем примере, безнаказанно проезжать под камерами фотовидеофиксации нарушений — в российских же базах данных его нет. Теперь отсутствие регистрации в России является административным правонарушением, которое влечет за собой штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч рублей.

Вопросы к этому россиянину-иностранцу таджикского происхождения есть и у управления по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике. Как сообщила заместитель начальника отдела по вопросам гражданства Анастасия Лаврентьева, в соответствии с требованиями законодательства гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, обязан письменно уведомить об этом органы внутренних дел по месту жительства. Причем проинформировать полицию о наличии иного гражданства необходимо в течение шестидесяти дней со дня приобретения такого гражданства. Так что, как видите, комплекс «Паутина» может и нарушителей выявлять «комплексных», что для повышения безопасности в Чувашии только плюс.