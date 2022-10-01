Чирлидеры ЧГПУ выступили в Кремлевском дворце

Сборная ЧГПУ имени И.Я. Яковлева по чирлидингу «GROOVE» стала финалистом Международного телевизионного фестиваля «Большая сцена-2022».

Конкурс проводился в Москве на площадке концертного зала Vegas City Hall. Команда «GROOVE» успешно прошла полуфинальную стадию и добралась до финала и гранд-финала фестиваля, который состоялся на главной сцене Государственного Кремлевского дворца, сообщили в Минобразования Чувашии. Коллектив ЧГПУ имени И.Я. Яковлева выступил на одной площадке со звездами российской эстрады. Концерт транслировался по федеральному каналу.

Участники фестивали приняли участие в ярких флешмобах, встречах с известными продюсерами, педагогами и артистами.