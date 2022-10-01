Чувашские спортсмены успешно выступили на первенстве России по велоспорту

Представители сборной Чувашии продемонстрировали хорошую физическую форму на первенстве России по велоспорту в дисциплине «велокросс». Соревнования недавно завершились в Ижевске.

Специфика велокросса состоит в том, что спортсмены преодолевают небольшой круг с препятствиями в виде бродов, грязи, корней деревьев и поваленных стволов, рвов, холмов и искусственных преград.

Из представителей сборной Чувашии лучше всех справилась с тяжелейшими условиями воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды Элина Семенова, занявшая первое место среди девушек 13-14 лет. «Серебро» завоевала Мария Журавлева из Санкт-Петербурга, а «бронзу» — Надежда Зексель из Ленинградской области, сообщили в Минспорте Чувашии.

Также еще несколько велосипедисток из нашей республики вошли в десятку сильнейших в заезде девушек 13-14 лет — это Ангелина Илларионова, Арина Голованова и Анастасия Морозова. Достойные результаты показали Елена Парусова, Виктория Викторова, Александра Пинегина и Александра Кротова в возрастной категории 15-16 лет. Среди представителей сильного пола хорошо себя проявили Захар Кынев, Арсений Никитин, Семен Степанов, Денис Яковлев, Даниил Дмитриев и Денис Романов.