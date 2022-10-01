Посетителям библиотек Чувашии стали доступны книги, рекомендованные Германом Грефом

Национальная библиотека Чувашии получила от Сбербанка 61 том актуальных книг по развитию личности, лидерству, менеджменту и эмоциональному интеллекту. Подарок вручила управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева в рамках совместного проекта по развитию финансовой грамотности.

Как рассказала Анастасия Геннадьевна, книги, входящие в библиотеку Сбербанка, уникальны: «В коллекцию вошли бестселлеры по экономике, лидерству, менеджменту. Некоторые из книг были специально переведены на русский язык, прежде чем стать частью коллекции. Уверена, что эти книги могут быть интересны людям самых разных профессий, поскольку самообразование — важная составляющая успешного человека независимо от его работы».

Большая часть переданных книг поступит в фонды муниципальных библиотек Чувашии, активно участвующих в деятельности по финансовому просвещению. В библиотеках Новочебоксарска, Канаша, Моргаушского, Чебоксарского, Козловского районов работают лучшие специалисты финансового просвещения, победители конкурса Министерства финансов Чувашской Республики и Регионального центра финансовой грамотности. Литература уже вызывает большой интерес и в среде пенсионеров, которые являются активными посетителями библиотек.

«Конечно, это одно из очень серьезных приобретений для нашей библиотеки. У нас много посетителей, которые стремятся совершенствоваться, изучая «взрослую» вдохновляющую литературу. Хочу отметить, что книги будут особенно полезны не только пенсионерам и студентам, но и действующим специалистам. Они также смогут почерпнуть для себя что-то новое», – отметила директор БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии Роза Лизакова.

Отметим, что все книги для «Библиотеки Сбербанка» отбирал лично Председатель правления Сбербанка Герман Греф.