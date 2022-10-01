Герои среди нас. Республика в событиях и лицах. 18-24 октября

18 октября

1919 — решением Алатырского уездного исполкома в связи с трудностями снабжения Красной Армии табаком создана артель «Красный инвалид». В месяц здесь выпускали 240 ящиков махорки. Для обеспечения сырьем в Алатырском районе был организован специальный махорсовхоз. С 1929 года — махорочная фабрика Всесоюзного треста «Союзмахорка», работала до 1989 года.

1940 — в д. Байглычево Яльчикского района родился Николай Иванович Панкратов, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР. В 1965-1994 годах работал бригадиром полеводческой бригады колхоза «Победа» Яльчикского района. За успехи в выполнении заданий X?пятилетки по увеличению производства продуктов земледелия и животноводства в 1981 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1940 — в с. Тюнзыры Цивильского района родилась Евгения Николаевна Жачева, известный мастер прикладного искусства, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Вела большую работу по популяризации чувашской национальной вышивки. Ее произведения хранятся в художественных музеях многих городов страны. Автор книг «Чувашская вышивка. Техника, приемы», «Чувашская вышивка: советы мастерицы» и другие.

1989 — известным флейтистом и дирижером, заслуженным деятелем искусств России и Чувашии Валерием Афанасьевичем Важоровым основан Чувашский государственный камерный оркестр старинной и современной музыки. Артистами оркестра стали выпускники Казанской, Саратовской, Нижегородской консерваторий, Чебоксарского музыкального училища. С 2003 года — в составе Чувашской государственной филармонии.

19 октября

1971 — в Чувашском государственном университете начал работать музей Ильи Николаевича Ульянова. Вуз со дня открытия в 1967 году носит имя просветителя народов Поволжья. В 1998 году на его базе был открыт музей И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева.

1995 — за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта заслуженному мастеру спорта СССР, чемпионке мира, чемпионке XXV летних Олимпийских игр по марафонскому бегу Валентине Михайловне Егоровой присвоено звание Почетного гражданина города Чебоксары. В 1996 году уроженка д. Изедеркино Моргаушского района стала серебряным призером XXVI летних Олимпийских игр. Награждена орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Ее имя носит спортивная школа олимпийского резерва №1 Минспорта Чувашии.

20 октября

1920 — стараниями первых чувашских композиторов Федора Павлова, Василия Воробьева и других в Чувашии открыто первое музыкальное учебное заведение — Чебоксарская музыкальная школа. С 1965 года носит имя известного чувашского композитора Степана Максимова, с 1925 года возглавившего колыбель профессиональной музыкальной культуры республики. В настоящее время здесь более 500 детей обучаются хоровому пению, вокалу, игре на фортепиано, народных оркестровых струнных и духовых инструментах.

1924 — в д. Юнга Моргаушского района родился Михаил Яковлевич Гаврилов, основатель Музея космонавтики в селе Шоршелы, заслуженный учитель Чувашской АССР, РСФСР. В 1969-2001 годах был директором Шоршелской средней школы Мариинско-Посадского района.

1929 — в с. Байдеряково Яльчикского района родилась Тамара Амплиевна Доброхотова, хирург института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Академии наук СССР, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Ей удалось выявить различные эмоциональные изменения в жизни человека, являющиеся диагностическими симп­томами при поражении различных отделов головного мозга.

21 октября

1899 — в с. Напольное Алатырского уезда (ныне Порецкого района) родился Дмитрий Ефимович Перкин, известный геолог, организатор науки. Окончил Московскую горную академию. В 1925-1936 годах был заместителем директора Института прикладной минералогии, возглавлял Институт геологических наук. В 1936 году назначен начальником Экспедиции особого назначения для изучения минеральных ресурсов западных районов Китая, затем — начальник Главцветмета Наркомата тяжелой промышленности СССР. В горнодобывающей промышленности внедрена его методика извлечения из руды примесей ванадия и мышьяка. В 1937 году репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

1908 — в г. Алатырь родился Михаил Иванович Репкин, партийный и государственный деятель, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, почетный гражданин города Канаша. В 1928-1962 годах работал в комсомольских и партийных органах республики. Был заместителем председателя Совета министров Чувашской АССР, начальником Управления промышленности строительных материалов, директором Чебоксарского кирпичного завода. Более десяти лет возглавлял Музей В.И. Ленина в Чебоксарах. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.

1941 — Совнарком Чувашской АССР принял постановление о размещении в Чебоксарах управления и частей 14-й запасной стрелковой бригады. Уже за первый год пребывания бригады в Чувашии было подготовлено и отправлено на фронт более 170 тысяч бойцов. Подготовленные бригадой бойцы с честью воевали на фронте. Один из таких доблестных воинов — Герой Советского Союза Степан Илларионов из деревни Кивсерт-Янишево Вурнарского района, прославившийся в составе 158-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии. В 1943 году бригада была преобразована в стрелковую дивизию с присвоением наименования «Чебоксарская».

1965 — состоялась первая отправка чувашских призывников в дивизию имени В.И. Чапаева. И с этого времени ежегодно в дивизию отправлялись 100 лучших сынов Чувашии, всего было призвано около трех тысяч наших земляков.

1971 — решением исполкома Чебоксарского горсовета новая улица новоюжного жилого массива столицы Чувашии получила название Эгерская, с 1982 года — Эгерский бульвар. Эгер — город Хевешской области Венгрии, побратим Чебоксар.

1995 — Чебоксарский аэропорт получил статус международного (ныне — международный аэропорт «Чебоксары» имени А. Г. Николаева). Чебоксарское авиапредприятие прошло путь от домика в чистом поле с двухцветным ветроуказателем на крыше до современного аэропортового комплекса, от первых деревянных самолетов По-2 до воздушных лайнеров. Становление аэропорта произошло под руководством Виктора Францевича Энгельса, талантливого руководителя, заслуженного работника транспорта Чувашской АССР, заслуженного пилота СССР, который возглавлял авиапредприятие в годы его бурного развития с августа 1965 по июнь 1991 года. В годы его руководства в ангарах авиапредприятия в ожидании вылетов стояли более 60 самолетов, из Чебоксар осуществлялось регулярное воздушное сообщение с 50 городами Советского Союза. Ежегодно услугами авиапредприятия пользовались 400 тысяч пассажиров. «Кукурузники» связывали по воздушной дороге столицу Чувашии со всеми отдаленными районами республики.

22 октября

1926 — состоялась первая радиопередача на чувашском языке, подготовленная нашими студентами, обучавшимися в Москве. Она длилась 40 минут и состояла из выступления на тему «Октябрьская революция и чуваши» и концерта, где звучали народные песни. Регулярные передачи Чувашского радио начались 8 марта 1932 года.

1938 — в д. Можары Козловского района родился Иван Ильич Лаптев, государственный деятель. В 1970-1990 годах работал начальником управления транспортных путешествий и первым заместителем председателя Центрального совета по туризму и экскурсиям РСФСР, заместителем председателя Центрального совета СССР по туризму и экскурсиям. С 1991 года — председатель Российской ассоциации социального туризма. Руководил разработкой специальной программы развития социального туризма в России, которая явилась основой для принятия федерального закона «Об основах туристической деятельности в РФ».

1949 — в Чебоксарах родился Павел Викторович Романов, актер кино, театровед, первый проректор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики. Много внимания уделял подготовке кадров для чувашского искусства. Автор книг «Студийцы», «Пространство сцены — Чувашия», посвященных проблемам чувашской драматургии, истории сценической педагогики и этикета. Снимался в кино, среди его ролей: Доктор Боткин («Чайковский»), Иван Павлов («Поиски истины»), Средневековый книжник («Трудно быть богом») и другие.

1955 — Чувашский научно-исследовательский трахоматозный институт реорганизован в Чувашский филиал государственного НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Его сотрудники провели огромную работу по ликвидации трахомы в Чувашии. В 1958-1960 годах клиническим отделением филиала заведовал будущий академик, выдающийся офтальмолог Святослав Федоров, который в Чебоксарах впервые в мире провел операцию по пересадке хрусталика.

2010 — в культурно-выставочном центре «Радуга» открылась юбилейная выставка «Мир открыт передо мной», посвященная 100-летию заслуженных художников Чувашии и России Людмилы Михайловны и Аркадия Всеволодовича Акцыновых. В экспозиции представлены графические и живописные работы из фондов Чувашского государственного художественного музея — лучшее из того, что было так талантливо создано неутомимыми художниками-тружениками. Рука об руку они прожили удивительно яркую жизнь, оставив о себе светлую память.

23 октября

1904 — в д. Пиделей Ядринского уезда (ныне в составе д. Кукшумы Ядринского района) родился Яков Евграфович Евграфов, конструктор подводных лодок. После окончания в 1938 году Ленинградского кораблестроительного института работал в центральном конструктор­ском бюро № 18, где прошел путь от чертежника до главного конструктора проекта серии самых крупных в СССР подводных лодок. Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

1923 — в с. Алтышево Алатырского уезда (ныне Алатырского района) родился Яков Григорьевич Сульдин. В Великой Отечественной войне участвовал с декабря 1942 года. Воевал на Сталинградском, Воронежском и Центральном фронтах. 21 сентября 1943 года танковая рота под командованием старшего лейтенанта Я. Сульдина форсировала реку Снов в Черниговской области и захватила плацдарм. В бою за его расширение наш мужественный земляк погиб в горящем танке. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 апреля 1944 года посмертно. Его именем названы улица и школа в родном селе.

1992 — в Чебоксарах на базе хора Чувашской государственной телерадиокомпании создана государственная академическая капелла. В 2000 году преобразована в Чувашскую государственную академическую симфоническую капеллу. Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, Российской Федерации, народный артист России Морис Николаевич Яклашкин.

24 октября

1921 — в с. Батеево Цивильского уезда (ныне Урмарского района) родился Михаил Васильевич Зайцев, государственный и партийный деятель. Трудовую деятельность начал в 1939 году сельским учителем. Работал в комсомольских и партийных органах республики. В 1962-1975 годах — председатель Совета министров Чувашской АССР. В эти годы в республике построен и сдан в эксплуатацию ряд объектов промышленности, сельского хозяйства, культуры и быта. Автор трудов по истории и экономике. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета», медалями.

1989 — в д. Тренькасы Чебоксарского района родился Дмитрий Владимирович Семенов, Герой Российской Федерации. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Начальник штаба-заместитель командира отряда 16-й бригады специального назначения майор Д. Семенов героически погиб при выполнении боевого задания на Украине. Головной дозор подразделения спецназа под его командованием в ходе зачистки лесного массива на подступах к вражескому опорному пункту вступил в бой с превосходящими силами противника. Дмитрий получил тяжелое ранение, из-за сильного огня возможности для отхода не было. Тогда он подпустил неонацистов на максимально близкое расстояние и привел в действие противопехотную гранату, подорвав себя и уничтожив трех националистов. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майору Дмитрию Семенову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

1990 — Верховным Советом республики принята Декларация о государственном суверенитете. Республика стала суверенным государством в составе РСФСР, получила новое название: Чувашская Советская Социалистическая Республика — Республика Чaвашъен. 13 февраля 1992 года Чувашская ССР переименована в Чувашскую Республику в составе Российской Федерации.

Ведущий рубрики Александр Вражкин

Исполнение выдающегося чувашского флейтиста и дирижера Валерия Важорова (на снимке) в камерном концерте было отмечено всемирно известным композитором Дмитрием Шостаковичем.

Чебоксарская детская музыкальная школа им. С. Максимова, открытая в 1920 году, является колыбелью профессиональной музыкальной культуры республики. Здесь в тридцатые годы класс скрипки вел народный писатель Чувашии, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный врач РСФСР Петр Осипов (во втором ряду второй справа). 1934 г.

Уроженец с. Алтышево Алатырского района двадцатилетний Яков Сульдин при форсировании реки Снов в Черниговской области и расширении плацдарма сражался в горящем танке до последнего.

В 1962-1975 годах Михаил Зайцев (справа на снимке) возглавлял Совет министров Чувашской АССР.