Хищениями из магазинов нередко промышляют семьями

Недавно в поле зрения оперативников уголовного розыска ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары попала завсегдатай одного из брендовых магазинов в крупном торговом центре. Работники отдела заметили, что после визита этой поклонницы марки с вешалок регулярно пропадает товар.

19 сентября в магазине не досчитались двух джемперов, столько же исчезло 6 октября, а на следующий день, перед закрытием магазина, злоумышленница похитила уже 5 джемперов. Общая стоимость похищенного превысила 15 тысяч рублей.

Личность дамы, наловчившейся с помощью различных ухищрений и приспособлений обходить антикражные ворота, была установлена в ходе оперативных мероприятий. Но в ходе обыска в квартире 40-летней, ранее судимой за аналогичные преступления, жительницы Чебоксар никакой модной одежды обнаружено не было. Подозреваемая успела все распродать, а вырученное потратить вместе со своим нигде не работающим сожителем, который тоже является профессиональным «несуном», любителем криминального «шопинга». Официального источника дохода ни «джентльмен удачи», ни его «леди» не имеют…