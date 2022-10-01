Недавно в поле зрения оперативников уголовного розыска ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары попала завсегдатай одного из брендовых магазинов в крупном торговом центре. Работники отдела заметили, что после визита этой поклонницы марки с вешалок регулярно пропадает товар.
19 сентября в магазине не досчитались двух джемперов, столько же исчезло 6 октября, а на следующий день, перед закрытием магазина, злоумышленница похитила уже 5 джемперов. Общая стоимость похищенного превысила 15 тысяч рублей.
Личность дамы, наловчившейся с помощью различных ухищрений и приспособлений обходить антикражные ворота, была установлена в ходе оперативных мероприятий. Но в ходе обыска в квартире 40-летней, ранее судимой за аналогичные преступления, жительницы Чебоксар никакой модной одежды обнаружено не было. Подозреваемая успела все распродать, а вырученное потратить вместе со своим нигде не работающим сожителем, который тоже является профессиональным «несуном», любителем криминального «шопинга». Официального источника дохода ни «джентльмен удачи», ни его «леди» не имеют…
Хищениями из магазинов нередко промышляют семьями
Недавно в поле зрения оперативников уголовного розыска ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары попала завсегдатай одного из брендовых магазинов в крупном торговом центре. Работники отдела заметили, что после визита этой поклонницы марки с вешалок регулярно пропадает товар.