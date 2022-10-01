Житель Гвинеи стал мужем за пятьдесят тысяч

Упростить процедуру получения вида на жительство в нашей стране решил 28-летний житель Гвинеи. Все, что для этого надо было — жениться на россиянке.

В конце прошлого года гвинеец предложил своей знакомой, 26-летней чебоксарке, фиктивно выйти за него замуж, посулив за хлопоты 50 тысяч рублей. «Невеста» согласилась. После свадьбы «супруг», как честный мужчина, перевел обещанные деньги на банковскую карту «жены» и уехал в Москву, где он работал. И пообещал — когда будет получено разрешение на временное проживание в России, они оформят развод.

Однако развод состоялся вовсе не по этому поводу. В ходе проверки исполнения миграционного законодательства факт фиктивного бракосочетания выявили сотрудники прокуратуры Ленинского района Чебоксар. Выяснилась и предыстория со сватовством, и то, что «супруги» никогда вместе не проживали, общее хозяйство не вели, детей не имели, и что «невеста» и к моменту свадьбы, и после нее жила совсем с другим мужчиной.

По итогам проверки в Ленинский районный суд Чебоксар был направлен иск о признании брака фиктивным и недействительным. Требования прокуратуры суд удовлетворил. Теперь уроженцу африканской страны снова придется хлопотать о виде на жительство, и еще неизвестно, насколько успешными окажутся эти хлопоты.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, был также «инициирован вопрос о проведении правоохранительными органами процессуальной проверки». Если в полиции найдут основания для возбуждения уголовного дела, деньги чебоксарке придется вернуть. Но уже не бывшему фиктивному мужу, а в бюджет государства.