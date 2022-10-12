Благотворительный марафон в поддержку бойцов-земляков охватит всю республику

Стараниями неравнодушных жителей Чувашии день ото дня пополняется копилка фонда «Перле». С конца сентября, когда был объявлен сбор средств для защитников Отечества, поступило более 17 миллионов рублей.

Напомним, специальный счет фонда «Перле» открылся в конце сентября по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева для помощи военнослужащим из Чувашии. Пример подал сам руководитель региона, перечислив в поддержку бойцов-земляков свой недельный заработок. И почти сразу стали поступать средства от разных предприятий, организаций и частных лиц. Только за пять дней октября было собрано свыше 6 млн рублей.

Новый виток благое дело получило благодаря проведению в минувшую пятницу патриотического концерта «Своих не бросаем». Как уже сообщала наша газета, на тот момент на спецсчете «Перле» числилось 13,5 миллиона. В день проведения концерта через QR-код от жителей республики поступило еще 126850 рублей. А благодаря сумме, вырученной от продажи билетов, копилка фонда пополнилась еще на 879 тыс. рублей.

Патриотические концерты теперь проходят по всей республике. Во вторник они состоялись в Цивильском и Шемуршинском районах. Сегодня творческие коллективы выступят в Канашском, Комсомольском, Урмарском, Шумерлинском и Янтиковском районах. В пятницу к большому благотворительному марафону подключатся еще восемь районов и три города республики, а затем подтянутся и остальные муниципалитеты. Как и в Чебоксарах, средства, собранные от продажи билетов, направят на счет «Перле», чтобы закупить дополнительную экипировку для наших бойцов.

Реквизиты фонда «ПЕРЛЕ»:

428013, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, ком. 320

ОГРН 1202100003258, ИНН 2130218273, КПП 213001001

Расчетный счет № 40701810475000000143 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары

кор. счет 30101810300000000609, БИК 049706609, Код ОКПО 44104999

Назначение платежа: для физических лиц: «Акция «Своих не бросаем»

для предприятий: «Благотворительная финансовая помощь по письму № 70 от 27.09.2022».