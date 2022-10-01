Кому помешал Михаил Сеспель?

На Украине продолжается война с памятниками…

В городе Остере Черниговской области Украины снесли памятник поэту, прозаику, драматургу и общественному деятелю Михаилу Сеспелю. Гранитная стела-памятник и дубовый столб стояли на месте трагической гибели и первого его захоронения.

Как известно, в последние месяцы своей жизни, с весны 1921 года, Михаил Сеспель жил и работал в Остерском уездном земельном отделе бывшей Киевской губернии. Жизнь его трагически оборвалась 15 июня 1922 года. Похоронили поэта в Старогородке (пригород Остера), а 5 ноября 1954 года его прах перенесли в центральный парк города Остера, где установили надгробный памятник…

По инициативе Землячества чувашей в Украине на месте первого захоронения поэта в августе 2013 года рядом с дубовым столбом была установлена гранитная стела. На церемонию открытия памятника ездила и делегация республики. По воспоминаниям землячки Сеспеля, члена Союза писателей Российской Федерации Лидии Филипповой, которая входила в состав делегации, жители города тогда были очень довольны, что появилось еще одно памятное место, которым можно гордиться и показывать гостям и туристам…

Но все изменилось в 2014 году. Как рассказала Лидия Ивановна со слов наших земляков, живущих на Украине, сначала украинские националисты закрыли музей Сеспеля в местной школе. Правда, соплеменникам удалось спасти экспонаты… А в конце сентября нынешнего года подогнали бульдозер с экскаватором и снесли и памятник, и дубовый столб на месте первого захоронения чувашского поэта. Памятное место сравняли с землей в год столетия со дня его смерти!

«Украинская русофобия не имеет абсолютно никаких границ и пределов», — отреагировал Глава Чувашии Олег Николаев на это известие. Заметив, что время все расставит по местам, Олег Алексеевич выразил готовность вывезти памятник и установить его на родине поэта.

К СЛОВУ

Украинские власти на днях демонтировали еще один памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, установленный в центре Киева еще в 1899 году. На пьедестале до сегодняшнего дня была надпись: «Александру Сергеевичу Пушкину Киево-Печерская гимназия. 1799. 26 мая 1899». Как пишут во Всемирной сети, это происходит в рамках очередных мер украинских властей по «декоммунизации», хотя Пушкин не имел никакого отношения ни к коммунизму, ни к СССР…

У подножия стелы раскрытая книга, где были высечены строки из стихотворения: «И тогда к моей могиле вы, друзья, придите, песни мне свои пропойте и стихи прочтите…»