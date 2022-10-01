Как остановить «неучей» на дорогах?

За рулем на птичьих правах

Водитель «Мерседеса» несколько замешкался при виде патрульного экипажа ГИБДД, а потом свернул на АЗС неподалеку от населенного пункта Чандрово. Инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС Руслан Пыркин и Михаил Кучков заподозрили неладное и на выезде с заправки остановили иномарку.

Молодой человек за рулем нервничал неспроста: оказалось, он никогда не получал водительских прав, а погонять на отцовской машине любит. 25-летнего жителя Марий Эл уже раз семь задерживали на этом автомобиле — в соседнем регионе и в нашей республике. Штраф за это правонарушение предусмотрен немаленький — до 15 тысяч рублей, но «бесправному» водителю все нипочем. Даже отсидев 10 суток после очередного дорожного «залета», лихач так и не надумал получить официальное разрешение на вождение транспортного средства.

Все дело в том, что закон все еще довольно лояльно относится к подобным «неучам» на дорогах. Если за лишенных прав водителей взялись всерьез (при повторяющихся нарушениях им и штрафы очень ощутимые, и уголовная ответственность «светят»), то «самоуправленцы» чувствуют себя на дорогах куда более спокойно. А ведь они не менее опасны, чем любые другие нарушители правил дорожного движения. Может быть они этих правил вовсе не знают, и ездят, как бог на душу положит? К примеру, за деньги, потраченные на оплату многочисленных штрафов, марийский лихач уже мог дважды или трижды окончить автошколу и на законных основаниях водить машину. Но продолжает гонять так, нервничая при каждом появлении ГАИ.

Призвать всю эту «самодеятельность» к порядку можно и нужно, правда, без ужесточения мер к подобным злостным «уклонистам» вряд ли удастся обойтись. Анархии на дорогах быть не должно, и свободных от правил водителей тоже.