Вурнарские футболисты продолжают выступление в ФНЛ-2

Клуб «Химик-Август» сыграл матч 12 тура второго дивизиона чемпионата России (чемпионат ФНЛ-2) по футболу. Подопечные Александра Ешкина в родных

стенах принимали команду «Зенит-Ижевск», с которой им уже не раз приходилось сталкиваться на футбольных полях.

После удачного начала дебютного сезона в профессиональной лиге, у вурнарцев наступил определенный спад. С 14 августа они никак не могли выиграть матч в чемпионате ФНЛ-2. А последняя виктория случилась 31 августа в матче второго раунда Кубка России, когда «химики» победили «Торпедо Миасс».

Положение дел нужно было срочно исправлять и домашняя игра с командой «Зенит-Ижевск» могла помочь нашим игрокам выйти из кризиса. Тем паче у вурнарцев к соперникам накопились свои счеты — сначала клуб из Ижевска выбил «Химик-Август» из розыгрыша Кубка России по футболу, а буквально неделю назад подопечные Андрея Блажко переиграли «химиков» и в чемпионате ФНЛ-2.

Со стартового свистка вурнарцы пошли вперед, раз за разом нащупывая бреши в обороне соперника. Капитан «Химика-Августа» Роман Шалин хлестким ударом проверил на прочность вратаря коллектива из Ижевска Данилу Бельтюкова — голкипер справился. В ответ «зенитовцы» также огрызались дальними ударами, но и страж ворот вурнарцев Владимир Фролкин был начеку.

Поддержка болельщиков на стадионе мотивировала наших футболистов на новую волну атак. Одна из них завершилась взятием ворот на 53-й минуте — после неудачной игры защитника гостей полузащитник Николай Ермолаев оказался в нужное время в нужном месте и плотным ударом забил гол! Теперь вурнарцам кровь из носу нужно было сохранить положительный результат, и им удалось сдержать атакующий натиск гостей в концовке встречи! «Химик-Август» победил «Зенит-Ижевск» со счетом 1:0!

«Хорошая игра. Оба соперника неплохо знали друг друга. Мы разобрали игру ижевцев досконально, да и они нас знали, все-таки третий матч в сезоне, — подчеркнул главный тренер «Химика-Августа» Александр Ешкин на пресс-конференции после встречи. — В первом тайме мы переиграли гостей, во втором вели игру от обороны — перестроили схему и терпели, терпели, терпели… Словом, сыграли по счету».