«Когда по телевизору показывают наших солдат, я их перекрещиваю»

Помогать — это в чувашском характере

Удивительную сплоченность проявляют жители Чувашии в поддержке российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. На прошлой неделе в республике объявили акцию по сбору средств для мобилизованных «Своих не бросаем», и, по данным на вечер 5 октября, на спецсчет фонда «Перле» поступило уже 6,7 млн рублей. Свою лепту в правое дело вносят как крупнейшие предприятия Чувашии, так и обычные люди с весьма скромными доходами.

Как уже сообщала «СЧ», в понедельник о решении перечислить свой недельный заработок первым объявил Глава Чувашии Олег Николаев. Его примеру последовали многие. Так, средства в поддержку бойцов в фонд перевели министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова и сотрудники ее ведомства. «Среди подведомственных учреждений Минкультуры Чувашии — библиотеки, музеи, театры, архивы, образовательные учреждения. В них работают неравнодушные люди. И я уверена, что все они также присоединятся к акции и поддержат бойцов», — призвала Светлана Каликова. Более 100 тысяч рублей перечислили сотрудники Минсельхоза Чувашии.

Единым фронтом присоединились к акции чувашские аграрии. Значительные денежные средства поступили от Чебоксарского хлебозавода № 1, сельхозкооперативов «Эко Продукт», «Баракат», «Батыръ», предприятия «Россы — Поречье», фермеров А. Шакирова, И. Семенова, Г. Ямукова Г.Н., СХПК «Красное знамя» и «Память И.Н. Ульянова», ЗАО «Батыревский».

Свой вклад вносят крупные предприятия Чувашии «ВНИИР-Прогресс», «Отделфинстрой», швейная фабрика «Пике», «Лента», «Нерия», «Газпром газораспределение Чебоксары», «Аквапром» и другие.

Помогают и предприниматели республики. Так, председатель республиканского отделения «Опора России» Андрей Семенов перевел 100 тысяч рублей, отметив, что наша страна и наш народ умеют объединяться в сложные моменты. Крупные суммы на днях выделили предприятия «ДвериЯ», «Звезда 21», «Магистраль», «Спиртовой завод «Ядринский», НПО «ДубровЪ».

Одной из первых среди культурных автономий Чувашии поддержку выразила «Лига азербайджанцев Чувашии», перечислив 81 тысячу рублей. А недавно на счет фонда 10 тысяч рублей отправила 70-летняя чебоксарка Татьяна Петрова. «В трудное время надо помогать. Когда по телевизору показывают наших солдат, я их перекрещиваю. Береги их Господь!» — расчувствовалась пенсионерка.

А сегодня вечером в поддержку наших ребят в театре оперы и балета пройдет патриотический концерт «Своих не бросаем» с участием лучших артистов и профессиональных творческих коллективов республики. Все средства от продажи билетов, как сообщают в Минкультуры Чувашии, направят на спецсчет фонда «Перле». Билеты стоимостью одна тысяча рублей (независимо от места в зале), к слову, полностью раскупили еще за несколько дней до мероприятия. Аналогичные благотворительные концерты планируют провести во всех городах и районах республики.