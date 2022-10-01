Правительство России выделило еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда и будут направлены в 64 региона. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», — отметил Михаил Мишустин.
Опубликовано: 6 октября 2022 г.


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