Правительство России выделило еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин.
Средства выделены из резервного фонда и будут направлены в 64 региона. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», — отметил Михаил Мишустин.