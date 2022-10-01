Предприятия Чувашии показали себя в Казахстане

Шесть предприятий республики приняли участие в XX международной выставке Powerexpo Astana «Энергетика, электротехника и энергетическое машиностроение» в Казахстане, в Астане.

По сообщению пресс-службы Минэкономразвития, на едином стенде республики свои новинки и достижения представили такие компании, как «Проектэлектротехника», «ЭТИ Промкомплект», «НПО «Каскад» и другие. Продукция из Чувашии вызвала большой интерес у иностранных компаний. Все три дня наши предприятия встречались с партнерами, проводили переговоры. Участие в выставке организовано под эгидой республиканского Центра экспортной поддержки.