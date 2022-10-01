История в фотографиях: продолжение следует…

Многие статьи «СЧ» живут не только на газетных страницах: они становятся основой для сборников, книг, спустя годы — для исторических научных исследований. Но впервые, пожалуй, опубликованное в «СЧ» обрело новую жизнь под обложкой уникальной книги-фотоальбома.

…Книги «Чебоксары. Виды города за последние 150 лет» почти уже нет в продаже. Тираж в 1000 экземпляров разошелся меньше чем за месяц — как горячие пирожки. Министр культуры с гордостью дарила ее митрополиту Савватию, родители — на день рождения детям, а дети — пожилым родителям, чтобы отогрели душу и вспомнили молодость. Руководство «Нового города» торжественно вручало книгу гостям презентации микрорайона «Ялав», а у главного архитектора Чебоксар она сразу же стала настольной. Экземпляры с автографами авторов отправились в Москву, Норильск, Астрахань и даже улетели в Австралию. В общем, книга «Чебоксары. Виды города…», очевидно, претендует на звание бестселлера года в Чувашии.

Откуда такой внезапный успех, спросите вы? Попробуем поразмыслить об этом. Началась эта история несколько лет назад, когда встретились авторы книги — краевед Владимир Трофимов и дизайнер Алексей Киров. Они познакомились на почве интереса к истории города, а точнее к тому, как он жил в последнюю сотню лет. Владимира Николаевича многие знают благодаря сайту «Эторетро», где он делится своими находками и открытиями. Собирать фотографии чебоксарских видов, реставрировать их и дотошно описывать его не заставляет ничто, кроме большой любви и негасимого любопытства, — благо времени на пенсии достаточно. И хотя Трофимов по образованию не специалист-историк, работает он очень профессионально, каждое свое утверждение обосновывая доказательно, с опорой на надежные архивные материалы.

Видя большой интерес читателей к городской истории (под фотопубликациями Владимира Николаевича в сети часто вырастают целые ветки дискуссий), «Советская Чувашия» накануне своего столетнего юбилея решила запустить новую рубрику — «История в фотографиях». Ее большим достоинством стали не только интересные кадры (материал печатался как минимум на полполосы, иногда — на полосу и даже на разворот), не только живые и интересные описания, но и специфический дизайн — важные объекты на картинках были лаконично и ненавязчиво подписаны, бросил взгляд и все понял, не надо разбираться, где тут «слева» и «справа». Что касается текста, то фактуру для него Киров с Трофимовым сначала наговаривали журналисту «СЧ». А потом Владимир Николаевич сам сел за написание городских хроник и шаг за шагом, строка за строкой успешно освоил еще одну новую для себя профессию. Город в статьях представал как живой, а не списком сухих фактов и цифр — со смешными и грустными историями, маленькими неожиданными деталями. Читать такую фотоисторию, конечно же, познавательно, но в первую очередь — интересно. В библиотеке ЧГХМ даже завели для рубрики отдельную папку, да и многие тоже, я знаю, вспомнили старую тему — собирать газетные вырезки.

Большую роль в истории этой книги сыграло и другое издание. Работая над альбомом художественного музея «Чебоксары. Город и горожане», авторы основательно изучили архивы, а дизайнер Алексей Киров «нашел формат». Почти квадрат, 270 х 275, позволяет максимально удобно расположить как вертикальные, так и горизонтальные изображения, а если это необходимо, дать панораму на целый разворот. Тут уж никакая деталь не потеряется, а еще есть место на полях для врезок с дополнительными подробностями (газетные вырезки, быстрые наброски художников, дополнительные фотографии в другом ракурсе служат и доказательной базой некоторых утверждений, и визуально обогащают издание).

Правда, в фотоальбоме с видами города есть панорама, которой и разворота мало, надо три — тот самый вид на город, снятый Виктором Тимкиным в один солнечный день 1953 года. Тут же и первая фотография Чебоксар, обретение которой стало таким значительным событием, что даже удостоилось в 2021 году отдельной выставки. Здесь же и снимки братьев Костиных (их, конечно, помнят посетители выставки «Молодая столица Чувашии»), и работы Юрия Зайцева, который известен не только своими живописными полотнами, но и крайне интересными фотографиями. Тут и большой массив фотогра-фий Конона Белкова (50-е — начало 60-х годов), и снимки фотокора «СЧ» Владимира Шемарова. Исчезновение «старого города» запечатлели Василий Евдокимов, Александр Никитин, Алевтина Егорова, Анатолий Кузьмин. Вошли в книгу и кадры самого Владимира Трофимова, сделанные в апреле 1979-го. Можно сказать, что это издание стало итогом большой исследовательской и творческой работы, за которой чебоксарцы наблюдали последние пять лет, — этаким концентратом, собравшим все открытия под одной обложкой.

Надо сказать, что один раз начавшись, движение не останавливается. С тех пор как «Виды…» отправились в печать, прошло только три месяца, а уже отыскались и новые интересные кадры, которые тоже могут появиться на газетных страницах, войти в книгу, и — новая информация, под иным углом проливающая свет на то, что уже было опубликовано. Так что пожелаем удачи творческому коллективу — и будем ждать культурных событий, которые непременно воспоследуют.

КСТАТИ

С предложением издать книгу к авторам обратилось Чувашское книжное издательство. Предлагался почти полный карт-бланш, главное — чтобы были фотографии города. Поэтому совместно был выбран формат книги-альбома с большими иллюстрациями и недлинными поясняющими текстами.

Сохранили и придуманную еще в рубрике «СЧ» графическую систему указателей на конкретные здания. Редактор издания, Владимир Степанов, помог собрать материал воедино, сократить текст под формат книги-альбома. Сам дизайн и верстку книги авторы оставили за собой и своими силами подготовили макет к печати.