Задержанный по подозрению в телефонном мошенничестве оказался афророссиянином

В январе прошлого года в отделение полиции по Порецкому району обратилась 65-летняя женщина, которую обманули телефонные мошенники. Она рассказала, что ей позвонили из банка и напугали якобы оформленным на ее имя кредитом. Следуя инструкциям звонившего, доверчивая жительница лишилась 40 тысяч рублей.

Выманив у пенсионерки крупную сумму, злоумышленник не успокоился. Неизвестный снова попытался «развести» ее на деньги прямо в тот момент, когда потерпевшая находилась в отделении полиции. Оперативники уголовного розыска не только слышали весь разговор, но и записали голос мошенника, что потом оказалось весомой уликой в уголовном деле.

Конечно, преступник использовал компьютерную телефонию, то есть звонил с подменных номеров, похищенные средства тоже поступили на счета не связанных с ним людей, но сотрудникам ОП по Порецкому району, МО МВД России «Алатырский», а также оперативных подразделений МВД по Чувашии все равно удалось вычислить жителя Санкт-Петербурга.

Иностранная фамилия подозреваемого несколько смутила сыщиков, потому что разговаривал телефонный «банкир» абсолютно без акцента. Но оказалось, мужчина вырос в России, а папе-африканцу обязан только фамилией и цветом кожи. Африканские гены, способствующие быстрому бегу (недаром среди уроженцев этого континента много чемпионов мира по легкой атлетике), не помогли петербуржцу скрыться от приехавших за ним полицейских из Чувашии. Оперуполномоченный уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Алатырский» майор полиции Павел Долгов догнал бегуна во дворе дома, едва не прокатив на капоте трогавшейся иномарки.

Под конвоем задержанный был доставлен в Чувашию, где по ходатайству следствия в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде ареста. Ранее фигурант отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления, связанные с наркотиками. Там, по всей видимости, и освоил науку дистанционного обмана. Проверяется его причастность к аналогичным мошенничествам.