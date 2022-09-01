В Чебоксарах состоялся митинг-концерт в честь присоединения новых территорий

После подписания в Кремле договоров о вступлении в состав России новых территорий — Луганской и Донецкой Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — в Чебоксарах на Красной площади прошел митинг-концерт в поддержку решения жителей этих регионов.
Опубликовано: 30 сентября 2022 г.
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