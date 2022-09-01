Ответственные УК и ТСЖ Чувашии могут получить призы от «ЭнергосбыТ Плюс»

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: ответственные управляющие компании и товарищества собственников жилья Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска могут получить ценные призы для благоустройства обслуживаемых многоквартирных домов.

Для этого необходимо принять участие в акции «Лучшая жилищная организация» и выполнить ее условия.

К участию в соревновании приглашаются УК и ТСЖ, имеющие действующие договоры с «Т Плюс» на поставку энергоресурсов.

Специальная комиссия, в состав которой входят представители филиала, будет оценивать участников по нескольким критериям. В их числе: своевременная передача показаний приборов учета, регулярное внесение платы за предоставляемые услуги, отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией, и другие.

Обязательно будет учитываться регистрация в Личном кабинете для юридических лиц на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» и переход на электронный документооборот.

Лучшие жилищные организации будут выбраны из числа клиентов, соответствующих критериям отбора и выполнивших все условия до 21 октября. Итоги акции будут подведены в ноябре текущего года.

Подробную информацию об условиях акции и призах можно получить в офисах обслуживания клиентов филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» и по телефону контакт-центра: 8 (800) 100 – 75 — 30.

*Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой.