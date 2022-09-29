Своих не бросим. Снова поддержим

Где одному человеку не справиться — десять на помощь придут. А где десятерым трудно придется — сто человек помогут. Этот принцип чувашского ниме всегда ценен и важен. И особенно — в нынешние времена.

На этой неделе в Чувашии открыт специальный счет фонда «ПЕРЛЕ» для поддержки наших бойцов, участвующих в спецоперации. Об этом почине Глава Чувашии рассказал на днях в эфире РБК ТВ. Прежде всего, уточнил он, в республике рассчитывают на средства бюджета из резервного фонда, через него планируется осуществить централизованную закупку вещмешков и прочих нужных бойцам вещей. Закупать придется в других регионах, так как на территории Чувашии нет специализированных армейских магазинов. «Также, — сообщил Олег Николаев столичным журналистам, — мы начали взаимодействие с предприятиями, которые изъявили желание участвовать в процессе обеспечения мобилизованных. Либо самостоятельно, либо централизованно, через специально открытый счет в благотворительном фонде, они готовы помочь в приобретении дополнительной экипировки для участников специальной военной операции. Так, объединяя средства бюджета, предприятий и частных лиц, мы консолидируем усилия и обеспечим нужную нашим бойцам помощь».

Традиция помогать

Процесс пошел. С 27 сентября жители республики активно перечисляют средства в фонд «ПЕРЛЕ» в поддержку бойцов из Чувашии. На 15 часов вчерашнего дня в копилку фонда поступило 280 тысяч рублей. В числе первых значительные денежные переводы сделали ПО «Чувашпотребсоюз» и индивидуальный предприниматель Нина Соколова. К акции «Своих не бросаем» присоединились и другие жители республики, перечислившие по 2-3 тысячи рублей.

Отметим, для крупных предприятий поддержка и участников спецоперации, и жителей Донбасса стала традицией. Тот же Чувашпотребсоюз, например, весной этого года собрал гуманитарную помощь для Донбасса — в Донецкую и Луганскую народные республики кооператоры отправили тушенку, муку, другие продукты питания, одежду, предметы личной гигиены, товары первой необходимости.

Готова поддержать почин и группа компаний «Лента». Свое участие в поддержке добровольцев, отправляющихся на Донбасс, она начала в ходе формирования батальона «Атăл» — были выделены солидные финансовые средства на изготовление экипировки для военных на одном из предприятий республики. А сейчас через Союз женщин Чувашии и фонд «ПЕРЛЕ» есть намерение организовать сбор и отправку для военных фермерской продукции. Посылки с гуманитаркой будут сопровождаться письмами от женщин республики.

Реквизиты фонда «ПЕРЛЕ»:

428013, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, ком. 320

ОГРН 1202100003258

ИНН 2130218273

КПП 213001001

Расчетный счет № 40701810475000000143

в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары

кор. счет 30101810300000000609

БИК 049706609

Код ОКПО 44104999

Назначение платежа:

для физических лиц: «Акция «Своих не бросаем»

для предприятий: «Благотворительная финансовая помощь по письму № 70 от 27.09.2022».

Мария Ненашева,

Вячеслав Крылов,

Елена Шмелева