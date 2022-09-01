Уроки прервали выстрелы…

Через полтора года после стрельбы в казанской гимназии трагедия повторилась в Ижевске. С двумя пистолетами в школу пришел ее бывший выпускник, 34-летний Артем Казанцев. В результате стрельбы погибли 15 человек — шесть взрослых и семь несовершеннолетних, сообщили вчера в шесть вечера в Следственном комитете РФ. Ранены 22 ребенка и 2 взрослых. Стрелок-убийца покончил с собой. По данным телеграм-канала Мэш, он состоял на учете

в психоневрологическом диспансере. Глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, выразил Президент России Владимир Путин. Он также дал все необходимые поручения по помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба Кремля. Вчера в Ижевск спецбортом МЧС вылетели министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов. На этом же самолете,оснащенном модулями для перевозки раненых, пострадавших должны доставить в Москву. А Глава региона Александр Бречалов объявил траур по погибшим в школе № 88. Продлится он до 29 сентября. От имени всех жителей Чувашии и от себя лично глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы выразил и Глава Чувашии Олег Николаев. «Это трагедия для общества и отдельных семей, это невосполнимая утрата, — написал он. — Желаю мужества и стойкости в эти тяжелые дни. Здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим». Глава республики также сообщил, что он дал поручение усилить пропускной режим в школах и других образовательных организациях Чувашии и рассчитывает, что к этому процессу подключатся МВД и Управление Росгвардии по Чувашской Республике.