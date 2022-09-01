Через песню постичь характер народа

Всеобщую любовь заслужил чувашский вокальный ансамбль «Родник» из Лесосибирска на «Хороводе народов» в Енисейске.

Инициаторами фестиваля, который нынче прошел во второй раз, стал Енисейский музей-заповедник. Представить на суд жителей Енисейска традиции и культуру своего народа нынче решился коллектив чувашского вокального ансамбля «Родник» из Лесосибирска. И не прогадал. Как пишет газета «Красноярский рабочий», «Родник» с первой минуты привлек внимание гостей и хозяев: «Множество вопросов у восторженных зрителей было к колоритным женщинам в ярких красочных костюмах, в национальных головных уборах, украшенных многочисленными монетами». Всем было интересно, что означает та или иная деталь наряда. Люди интересовались историей народа, значениями герба и флага, просили участников ансамбля сфотографироваться с ними на память, примеряли головные уборы. А когда ансамбль запел свои песни под аккомпанемент баяниста и композитора Александра Банщикова, многие тут же пустились в пляс.

На высоте оказались лесосибирцы и во время дегустации национальных блюд. Обилие вкусной выпечки привлекло многочисленную детвору, женщин интересовала окрошка на простокваше. Кстати, все угощения на фестивале были бесплатными.

Уже 12 лет артисты «Родника» знакомят лесосибирцев с кухней, традициями, песнями родного народа. «Нам часто на городских праздниках говорят, спойте чувашские песни, а потом спрашивают о чем они, — рассказывали участники ансамбля в 2018 году на Дне республики в Чебоксарах. — Поэтому свои выступления мы часто строим на двух языках — сами переводим чувашские песни на русский, чтобы больше людей понимало нас. Ведь через песню можно постичь характер народа: его доброту, нрав, душу».