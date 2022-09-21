Шахматные Суперфиналы в Чебоксарах вышли на финишную прямую

В среду и четверг пройдут заключительные, 11 и 12 туры Суперфиналов мужского и женского чемпионатов России.

За два тура до финиша в мужском турнире лидерство удерживает Санан Сюгиров. Бронзовый призер чемпионата Европы к настоящему моменту набрал 6 очков и в теории сегодня досрочно может стать чемпионом. Для этого ему необходимо победить Илью Ильюшенка , набравшего 5 очков, а также нужны поражения Даниила Дубова (5,5), Евгения Томашевского и Владислава Артемьева (по 5). В таком случае Сюгиров станет недосягаем для ближайших преследователей и выиграет первый личный титул во взрослой карьере. На его счету , напомним, есть триумфы первенств России на детском и юношеском уровнях.

«Видимо, Сюгиров уже созрел, у него появился внутренний баланс и опыт большой. Он – действительно главный фаворит в борьбе за золото», — сказал «Советской Чувашии» международный гроссмейстер, комментирующий матчи Суперфиналов в прямом эфире Сергей Шипок.

За победу в шахматной партии, напомним, дают 1 балл, за ничью – 0,5, за поражение – 0.

В женском турнире в лидерах два гроссмейстера: по 6 очков набрали Марина Гусева и Валентина Гунина. На 0,5 очка от них отстает Ольга Гиря. Здесь главная интрига сохранится до последнего тура.