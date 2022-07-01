Запускать новые проекты, снижать уровень бедности

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочие встречи с руководителями ряда республиканских министерств.

Минэкономразвития в 2023 году начнет реализацию 31 нового стратегического проекта — об этом заявил министр, вице-премьер Дмитрий Краснов на встрече с Главой региона.
Проекты касаются сферы государственного управления, инвестиционной деятельности, поддержки бизнеса, управления и распоряжения имуществом. В ходе встречи обсуждена стратегия ведомства на 2021-2026 годы. «Минэкономразвития является центральным звеном с точки зрения сбора информации, векторов развития по отраслям и определения целевых индикаторов, чтобы достичь задач, которые обозначены Президентом страны. Важное значение придается проектному принципу управления», — подчеркнул Олег Николаев.
В рамках проекта «Эффективный регион» в Чувашии запущено более 200 программ. Успехи его реализации были отмечены кураторами проекта — Госкорпорацией «Росатом». Чувашии в этом году отведено лидерство в «Клубе бережливых губернаторов». «Регионы обращаются, вносят свои предложения. Нам выпала честь, чтобы эту тему начать и задать высокие стандарты, внести максимальный эффект. Важно, чтобы «Клуб бережливых губернаторов» вырабатывал новые подходы, которые в результате обогащали бы каждого», — добавил Олег Николаев.
Дмитрий Краснов сообщил, что будет создан единый портал по обмену лучшими практиками по реализации проектов регионального и муниципального уровня. Министерству в ближайшей перспективе предстоит осуществить трансформацию государственного управления за счет масштабного внедрения цифровых технологий и принципа «бережливого управления».

 

На встрече с министром труда и социальной защиты Аленой Елизаровой Глава республики поставил задачу задействовать все резервы для снижения уровня бедности.
По сравнению с 2017 годом этот показатель необходимо снизить вдвое — с 18,4% до 9,2% в 2030 году. «Убежден, у нас есть большой резерв к 2024 году набрать темп. Прошу вас по итогам 2022 года еще раз вернуться к этим планам и с учетом принятых решений проанализировать все имеющиеся меры поддержки с точки зрения их комплексности и необходимости принятия дополнительных решений для того, чтобы достичь целевых показателей», — сказал Олег Николаев.
В Чувашии по итогам 2021 года уровень бедности составил 15,9%. Он падает пятый год подряд. Прямое влияние на это оказали адресные меры поддержки малообеспеченных граждан — социальный контракт, ежемесячные выплаты на детей, а также опережающая индексация пенсий, индексация социальных выплат и заработной платы и ряд других мероприятий. «С введением новых мер поддержки объем средств на социальную поддержку семей в 2022 году увеличился относительно прошлого года на 3,8 млрд рублей, или на 37,3%», — проинформировала Алена Елизарова.
На встрече также обсуждалась ситуация на рынке труда, которая, по словам министра, остается достаточно стабильной. Численность рабочей силы в республике составляет 578,5 тыс. человек, из них 556,2 тыс. человек классифицируются как занятые и 22,3 тыс. человек — как безработные. Отмечалось также, что в республике сохраняется тенденция снижения количества несчастных случаев на производстве. За последние десять лет уровень производственного травматизма в относительных показателях снизился в 2,1 раза, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Опубликовано: 25 июля 2022 г.


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