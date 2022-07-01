В Чувашии директор фирмы подозревается в покушении на особо крупное мошенничество

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уголовное дело возбуждено региональным УФСБ. Его фигурантом стал 48-летний уроженец Нижегородской области. Установлено, что гендиректор фирмы в сговоре с неустановленными лицами подготовил и представил в районный суд Чувашии документы с недостоверными сведениями о понесенных им и его контрагентами затратах на сумму около 25 млн рублей по выращиванию и переработке хмеля на земельном участке, который подлежал принудительному изъятию для государственных нужд в связи со строительством федеральной автомобильной дороги М-12.
Фактически подозреваемые каких-либо намерений по развитию хмелеводческого сельскохозяйственного предприятия не имели, разумеется и материальных издержек не понесли. Один из злоумышленников полностью признал свою вину и написал явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.

Опубликовано: 25 июля 2022 г.


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