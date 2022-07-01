В Чувашии директор фирмы подозревается в покушении на особо крупное мошенничество

Уголовное дело возбуждено региональным УФСБ. Его фигурантом стал 48-летний уроженец Нижегородской области. Установлено, что гендиректор фирмы в сговоре с неустановленными лицами подготовил и представил в районный суд Чувашии документы с недостоверными сведениями о понесенных им и его контрагентами затратах на сумму около 25 млн рублей по выращиванию и переработке хмеля на земельном участке, который подлежал принудительному изъятию для государственных нужд в связи со строительством федеральной автомобильной дороги М-12.

Фактически подозреваемые каких-либо намерений по развитию хмелеводческого сельскохозяйственного предприятия не имели, разумеется и материальных издержек не понесли. Один из злоумышленников полностью признал свою вину и написал явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.