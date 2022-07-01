Житель Мариинско-Посадского района трижды попался пьяным за рулем одному инспектору

Нетрезвый водитель в очередной раз проиграл соревнования в догонялки сотруднику Госавтоинспекции МВД по Чувашии

21 июля около 11 часов вечера инспектор ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району Сергей Игнатьев возвращался в отдел полиции, чтобы оформить документы о произошедшем в районе ДТП. При въезде в город прямо ему навстречу, сильно виляя, двигалась легковая машина. Водители разъехались и лейтенант полиции, развернув служебную машину и включив «мигалку», начал преследование подозрительного авто.

Человек за рулем легковушки заметно прибавил скорость, пытаясь оторваться от инспектора. Но попытка не удалась. В одном из населенных пунктов на повороте водитель не справился с управлением, съехал с дороги и остановился только после того, как влетел в забор.

«Я открыл водительскую дверь, в машине стоял резкий запах алкоголя, — рассказывает лейтенант полиции. — Мужчина сидел за рулем без ботинок, в одних носках, в ногах у него валялась пустая бутылка водки. На мое предложение выйти из машины, он довольно грубо отреагировал и оказал сопротивление».

Нарушитель успокоился только после того, как на его руках защелкнулись наручники. С результатом освидетельствования на месте он категорически не согласился. Дополнительное обследование в медучреждении подтвердило его алкогольное опьянение.

46-летний житель деревни Дубовка был хорошо знаком Игнатьеву — с начала года он трижды попадался именно ему и каждый раз в нетрезвом состоянии. После первого задержания любителя гонок под хмельком лишили права управления транспортным средством. После второго нетрезвого «залета» без прав на него завели уголовное дело. Но и после этого мужчина, не задумываясь, продолжал садиться пьяным за руль… В итоге на сельчанина составлен целый букет протоколов (в том числе и за неуплату в срок предыдущих административных штрафов), а уголовную статью он себе только усугубил…

СПРАВКА «СЧ» Только за шесть месяцев этого года инспекторами Госавтоинспекции МВД по Чувашии выявлено две тысячи фактов управления транспортным средством водителями в состоянии опьянения.

Инна Суркова