Чувашии дадут 18 миллионов на кино

Российский Фонд кино обнародовал список кинотеатров и кинозалов, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году. Есть в нем и два учреждения культуры Чувашии — кинозал в шумерлинском Дворце культуры «Восход» и кинозал «Сеспель» при Театре юного зрителя имени М. Сеспеля в Чебоксарах. Так же, как и большинству получателей субсидии (всего в список вошли 103 кинозала из 49 регионов страны), им выделят по 9 миллионов рублей на оснащение современным цифровым оборудованием. Как сообщают в Фонде кино, отбор проводился среди кинотеатров, расположенных в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Чебоксары, отметим, вошли в него по полному праву — по данным портала города-россия.рф, на 1 января 2022 года в столице Чувашии проживали 497,9 тысячи человек.