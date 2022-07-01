В Чебоксарах состоялась Универсиада по легкой атлетике

Не думай о секундах свысока…

В столице Чувашии прошла генеральная репетиция перед главным стартом летнего сезона «королевы спорта» — чемпионатом страны. На стадионе «Олимпийский» завершилась восьмая Всероссийская универсиада по легкой атлетике. На соревнованиях выступили как восходящие звездочки, так и атлеты, у которых за плечами солидный список достижений.

Цена победы — две тысячных…

Хотя «небесная канцелярия» в дни проведения турнира и преподнесла «подарок» в виде дождя и ветреной погоды, спортсмены-студенты на дорожках «Олимпийского» порой выдавали жаркие по накалу забеги! А болельщики на трибунах стадиона наслаждались интересной борьбой.

Для многих любителей легкой атлетики спринтерские дисциплины на соревнованиях являются лакмусовой бумажкой, по которой оценивают зрелищность состязаний. И нынешняя универсиада не стала исключением. Более 50 атлетов подали заявку на участие в забегах на 100 метров, как у парней, так и у девушек. Конечно, одно дело — количество, а другое — качество… Но и оно не подвело.

В финальном забеге у представителей сильного пола Владислав Шемулинкин из Пензенского госуниверситета и Александр Николаев из Дальневосточного федерального университета бежали бок о бок, и после финиша на стадионе царила тишина… Специалисты системы фотофиниша включились в работу и решали: кто же стал обладателем «золота»? И вот после объявления на стадионе Владислав Шемулинкин победно вскинул вверх руки — он всего на две тысячных обошел своего визави!

Представители Чувашии также попробовали свои силы на самой короткой дистанции. Один из них — Вадим Цыганов, выступавший за ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Кстати, Вадим начал заниматься легкой атлетикой в раннем детстве — в пять лет он завоевал свою первую грамоту на районных соревнованиях среди детсадов. Сейчас спортсмен старается добиться хороших результатов и прогрессировать от старта к старту, но получается не всегда…

«От травмы до сих пор не избавился — были опасения дернуть мышцу. Первые 40-60 метров бежал спокойно, а потом под конец травма дала о себе знать, — разочарованно сообщил Вадим Цыганов. — Летний сезон сложился не особо удачно, не реализовал то, что планировал. Есть к чему стремиться».

В «битве Максимовых» победила более опытная

Одна из самых интригующих схваток обещала разгореться на дистанции 100 метров у прекрасной половины. Лидер российского сезона и победитель Кубка России нынешнего года, выступающая на универсиаде за Пензенский госуниверситет Марина Максимова — против Виктории Максимовой, восходящей звездочки спринтерского бега из нашей республики, представляющей ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

КСТАТИ Марина Максимова, ныне выступающая на взрослых (неуниверситетских) турнирах за Нижегородскую область, живет и готовится к важнейшим соревнованиям в Чебоксарах.

Обе «дуэлянтки» уверенно прошли сквозь сито предварительных забегов и полуфиналов. В битве за медали Марине и Виктории постаралась навязать борьбу представительница Уральского госуниверситета физкультуры Наталья Комбарова, но она довольствовалась третьим местом. А в борьбе за «золото» больше преуспела Марина Максимова, обогнав Викторию лишь на 0,04 сотых секунды…

«Эмоции самые положительные. По времени мне бежалось и быстрей, но результат устраивает. Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Физическая форма хорошая, могу бежать еще быстрее», — сказала сразу после финиша Виктория Максимова.

Равняется на лидеров

А вот финальный забег на 3000 метров у девушек сложно было назвать зрелищным. Представительница Пензенского госуниверситета Елена Павленко привезла всем своим соперницам «трамвайную остановку». Заскучали даже зрители на трибунах… «Сейчас финал в 3000 метров у женщин смотрел. Большой разрыв в мастерстве. Разница в подготовке видна невооруженным глазом…» — отметил один из поклонников «королевы спорта» Михаил Петров.

Корреспондент «СЧ» порекомендовал ему обратить внимание на аналогичный забег у парней. И ребята выдали по-настоящему огненную битву!

Изначально спортсмены шли плотной группой, но ближе к концу дистанции ребята из Забайкальского госуниверситета Антон Магометов и Антон Чипизубов «нажали на газ» и побежали от группы. Ближайшим преследователем оказался перспективный атлет из Чувашии, представляющий ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Александр Алексеев, который младше двух Антонов на пять лет и на два года, соответственно… И наш парень, проводящий первый год на турнирах такого высокого уровня, боролся практически на равных. В итоге Антон Магометов завоевал «золото», Антон Чипизубов занял второе место, а Александр Алексеев стал третьим.

«У ребят, которые прибежали впереди, больше опыта. Сейчас у меня практически на каждой неделе соревнования были. Отдыха уже не хватает, накопилась серьезная усталость, — рассказал Александр Алексеев. — Хороший, урожайный сезон получился, на всероссийских соревнованиях каждый раз в призах был».

Ступенька к чемпионату России

Так же триумфально завершились соревнования для спортсменов с именем, которые уже не первый год на слуху у болельщиков. Метательница ядра Софья Палкина, представляющая Смоленский госуниверситет спорта, начала заниматься легкой атлетикой с 13 лет, а в 2019 году выиграла чемпионат Европы среди молодежи в шведском Евле. Но и сектор для метателей на «Олимпийском» Софье хорошо знаком. Именно она стала чемпионкой России в прошлом сезоне. Сейчас Софья Палкина выиграла Универсиаду и планомерно готовится к чемпионату России.

«Соревнования мне понравились, но своим выступлением я осталось недовольна. Результат совсем не тот, который хотела показать. Но его хватило для первого места, очень рада, что смогла принести очки своему университету, — сообщила Софья Палкина. — Для меня сейчас любые соревнования важны, даже если будет мало соперников. Хорошо, что этот старт был перед чемпионатом России. Я понимаю, какие ошибки у меня в технике есть и что нужно исправить».

А в секторе прыжков в длину победил еще один действующий чемпион страны — Данил Чечела.