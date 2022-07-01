ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Денис Валентинович Мантуров назначен на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Убежден, что сложившееся за последние годы между нами конструктивное взаимодействие будет и далее развиваться. Благодаря поддержке Минпромторга России и лично Дениса Мантурова реализуется Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашии, осуществляются масштабные инфраструктурные проекты. Примером могут послужить два СПИК 2.0 в области

тракторостроения и химии, открытое впервые в истории современной России межрегиональное пассажирское речное сообщение, обновление более чем на половину парка электротранспорта и многое другое. Желаю Денису Валентиновичу Мантурову успешной реализации всех созидательных начинаний!»