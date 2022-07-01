«Больше дел — больше доверия»: справедливороссы определились с кандидатами

Кандидатуры будущих депутатов муниципальных округов на предстоящих сентябрьских выборах обсудили и на III этапе конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Она прошла под председательством депутата Госдумы России Анатолия Аксакова и с участием Главы Чувашии Олега Николаева.

«Мы много лет с вами идем вместе. Моя позиция всегда была такая — критикуя, всегда знать, что надо сделать, чтобы проблема была решена, причем решена лучшим образом, — нацелил однопартийцев Олег Николаев. — То, что раньше критиковал, сегодня, будучи Главой республики, стараюсь реализовать в соответствии с новыми технологическими решениями, эффективно с точки зрения использования бюджетных ресурсов. Критикуя, надо знать, как проблему решать. Хочется, чтобы мы и в выборную кампанию вошли с таким подходом».

Также Олег Николаев отметил, что каждый депутат независимо от уровня может взять инициативу и проработать любой вопрос, волнующий людей его избирательного округа. «При этом необходимо понимать, что все одномоментно невозможно решить. Важно определить приоритеты: что главнее, важнее, а что может подождать», — обозначил Глава Чувашии. По его словам, именно такая работа и налажена в регионе. А депутатам всех уровней важно конкурировать «в плоскости решения проблем, которые волнуют людей», и активно включаться в работу на местах, когда правительством региона принимаются те или иные решения на благо людей. «Тогда будет доверие людей, будет расти авторитет партии», — убежден Олег Николаев.

Соратник по партии Анатолий Аксаков согласился с принципом «критикуя — предлагай, предлагая — действуй». «У нас есть серьезные возможности, потенциал. Их надо использовать системно. Работа в интересах людей — это и есть работа в интересах партии», — поддержал Анатолий Аксаков.

Делегаты конференции тайным голосованием выбрали кандидатов от партии для участия в предстоящих выборах депутатов муниципальных округов. Всего, как сообщили в региональном отделении, были выдвинуты 332 кандидата.