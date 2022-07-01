Креативный кластер объединил 20 творческих предпринимателей и компаний

В Чувашии создан Креативный кластер. Его управляющей компанией определена АНО «Международный центр креативной цифровой экономики», сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Новое объединение создано при содействии Центра кластерного развития, работающего в структуре центра «Мой бизнес». Как отмечает глава министерства вице-премьер Дмитрий Краснов, кластер должен создать условия для развития креативной экономики, простимулировать подготовку квалифицированных кадров для работы в творческих индустриях. На старте в кластер входят 20 предпринимателей и компаний с ожидаемым увеличением до 50. Результатом создания кластера должны стать рост объемов производства и реализации разработок, повышение активности малого и среднего бизнеса в области креативной экономики, рост объема инвестиций в сферу креативного бизнеса.

Немаловажно, что участники кластеров имеют возможность привлекать государственную поддержку до 300 млн рублей на реализацию совместных проектов.