Когда капитальный ремонт не в радость

И до уголовных дел доходит

Нарушения при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов носят распространенный характер. Их допускают как уполномоченные контрольно-надзорных ведомств, так и хозяйствующие субъекты.

Аукционы затягиваются

Такие выводы сделал прокурор республики Андрей Фомин на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства, где обсуждались проблемы, связанные с капремонтом общего имущества в многоквартирных домах. Невыполнение в полном объеме мероприятий, заложенных в соответствующую республиканскую целевую программу, в том числе из-за несвоевременного заключения контрактов и некачественного проведения работ, негативно отражается на условиях жизни граждан республики. Прокурор подчеркнул, что до настоящего времени не завершен капитальный ремонт многоквартирных домов по планам прошлых лет, не решаются вопросы с собираемостью взносов, что приводит к росту дебиторской задолженности Республиканского фонда капремонта.

ЦИФРА 718 млн рублей составляла на 1 июня задолженность граждан и организаций по взносам на капремонт

Были высказаны претензии в адрес Минстроя и Госжилинспекции Чувашии. Они не в полной мере используют предоставленные законом полномочия по информационному сопровождению республиканской программы капитального ремонта, своевременной корректировке нормативной правовой базы и проведению контрольно-надзорных мероприятий. А когда нет спроса, и фонд капитального ремонта не дорабатывает. Не организован надлежащий контроль за качественным и своевременным проведением работ подрядными организациями, допускаются факты их необоснованной приемки. Именно в ходе прокурорских проверок установлены факты хищения подрядчиками собранных с граждан денег, по которым возбуждены и расследуются уголовные дела.

А теперь подробнее о том, что знают прокуроры. В ходе проверок выявлены «многочисленные нарушения» в сфере капремонта, в том числе в работе Республиканского фонда капитального ремонта. Так, по состоянию на 1 июня нынешнего года фондом не обеспечено проведение капитального ремонта общего имущества в 54 многоквартирных домах, сроки ремонта по которым уже истекли. При этом фонд затягивает проведение аукционов по выбору подрядной организации. По трем домам в Алатыре аукционы объявлены только 11 мая, тогда как предыдущие договоры на выполнение работ были расторгнуты еще в ноябре прошлого года. Аукцион по определению подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ в отношении многоквартирного дома в Новочебоксарске, включенного в программу на 2021 год, объявлен только в мае 2022 года.

Долги по взносам впечатляют

Фонд до сих пор не наладил претензионно-исковую работу и ее учет. Между тем на 1 июня задолженность граждан и организаций по взносам составила 718 млн рублей. Только за последние полтора года долг увеличился на 147 млн рублей. Уже за пределами срока исковой давности, то есть невозвратными, оказались долги в размере 365 млн рублей. Анализ собираемости платежей по капремонту многоквартирных домов показал, что при среднереспубликанском уровне собираемости взносов 81 процент собираемость в Алатырском районе составляет лишь 59 процентов, в Комсомольском — 68, Шумерлинском — 70, Батыревском — 72, Цивильском — 74.

Сохраняется высокий уровень задолженности по взносам на капремонт в отношении муниципального жилого фонда — более 11 млн рублей. Наибольшая задолженность имеется в администрации Чебоксар (4,6 млн рублей), Канаш задолжал 1,2 млн рублей, Шумерля — 968 тыс. рублей. Также немалые долги в сельских и городских поселениях Козловского, Мариинско-Посадского, Ядринского, Красноармейского и Чебоксарского районов.

СПРАВКА «СЧ» Всего в нынешнем году в сфере капремонта прокурорами выявлено 181 нарушение, для их устранения внесено 101 представление, возбуждено 27 административных дел.

Выявлены в ходе прокурорских проверок и конкретные недоработки коммунальщиков. Так, например, после перехода дома № 8 по улице Канашской (город Канаш) со спецсчета ТСЖ на счет регоператора в 2020 году фонд до сих пор не получил сведения от предыдущего владельца специального счета ТСЖ «Исток» о размере начисленных и оплаченных взносов, меры по перечислению остатка средств не приняты. При этом собственникам этого многоквартирного дома в нынешнем апреле предъявлены квитанции к оплате за весь период действия программы.

А лифта в доме не оказалось…

Есть недоработки и при организации самих ремонтных работ. Так, несмотря на многочисленные факты вынужденного изменения разработанной проектно-сметной документации уже в ходе выполнения ремонтных работ, меры к проектировщикам в связи с некачественно проведенной ими работой, вплоть до исключения из реестра квалифицированных подрядных организаций, фондом не принимаются. К примеру, ООО «Калита» составлена сметная документация на капитальный ремонт дома № 3 поселка Лесной в Шумерле. Договор на выполнение работ фондом заключен с этой же организацией. Позже в проект внесены дополнительные виды работ и материалов на сумму более 1,7 млн рублей. Аналогичные факты установлены по подавляющему большинству договоров, по которым разработчиками сметной документации была именно эта организация. При этом изменения в проекты вносились именно по объему работ, а не в связи с удорожанием строительных материалов.

В Жилищный кодекс внесены поправки, меняющие порядок завершения капремонта в многоэтажках, сообщает «Российская газета». Сейчас «финалом» капремонта считается согласование акта приемки работ муниципалитетом и представителем собственников. Теперь же муниципалитет и представитель жильцов дома должны будут подписать этот документ. Кроме того, региональные власти должны установить порядок и сроки подписания акта приемки, а также порядок взаимодействия участников подписания. Это усилит роль муниципалитетов и собственников в работе комиссии по приемке работ и повысит их ответственность за проверку качества и сроков выполнения ремонта, соответствия работ проектной документации, выявление недостатков и нарушений, отмечают в Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Закон вступит в силу с марта 2023 года.

О ряде возникающих проблем в сфере капремонта рассказал на заседании коллегии начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры республики Дмитрий Тимофеев. К примеру, Минстрой не принял действенных мер по включению в республиканскую программу капремонта мероприятий по замене (ремонту) лифтов и лифтового оборудования, нормативный срок которых уже истек или истекает в ближайшие годы. К концу 2024 года истекут сроки службы более 1,8 тысячи лифтов, а в программу до указанного года включено менее 200 лифтов.

Есть серьезные упущения в работе органов местного самоуправления. Прежде всего, они связаны с несвоевременным представлением сведений о техническом состоянии домов в фонд капремонта и в Госжилинспекцию, а также с их недостоверностью. К примеру, в Новочебоксарске городская администрация запланировала ремонт лифта в одном из домов на улице Винокурова, а его там и не было… В Цивильском районе в фонд направлены недостоверные сведения о техническом состоянии многоквартирного дома, хотя имелись основания признать его аварийным и исключить из программы капремонта. Несвоевременно вносятся корректировки в муниципальные краткосрочные планы капитального ремонта, а внесенные изменения не направляются в установленные сроки в Госжилинспекцию. Такие факты прокурорами выявлены в 8 муниципалитетах.

Куда уходят деньги со спецсчета

Нуждается в новых подходах контроль за использованием средств, хранящихся на специальных счетах, то есть когда жильцы приняли решение о самостоятельном накоплении и распоряжении взносами. Не единичны факты незаконного использования этих денег. Например, прокурор Новочебоксарска в нынешнем мае внес представление в адрес ТСЖ «Юраково», поскольку средства, размещенные на спецсчете, использовались на проведение работ по замене окна в чердачном помещении. А этот вид работ должен проводиться за счет средств, вносимых жильцами дома на содержание и текущий ремонт. Аналогичные факты выявлены еще в трех ТСЖ на территории Чебоксар.

Зачастую собранных на спецсчетах денег недостаточно для проведения работ по капитальному ремонту, предусмотренные планами мероприятия не реализуются. Законодатель предусмотрел, что в таких случаях местная администрация обязана в месячный срок принять решение о переходе спецсчетов таких домов к региональному фонду. Однако не везде принимают такие решения, в частности, установлены подобные факты в Чебоксарах, Канаше и Алатыре.

Повсеместно прокуроры устанавливают факты несвоевременного и некачественного проведения подрядчиками строительно-монтажных работ, а в отдельных случаях и хищения денег. Прокуратура Калининского района Чебоксар установила, что выполнены не все предусмотренные контрактами работы по двум многоквартирным домам со стороны организации и индивидуального предпринимателя. Они финансировались со спецсчетов ТСЖ «Трикотажник» и ЖСК «Монолит», которые приняли их без замечаний. По этим фактам прокуратура направила в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в адрес владельцев спецсчетов внесены представления. Кстати, в 2021–2022 годах по нарушениям при проведении капремонта возбуждено уже три уголовных дела, и исключительно по материалам прокурорских проверок.

От редакции

Прокомментировать эту публикацию мы попросили специалистов Фонда капремонта республики. Их ответ будет опубликован в ближайших номерах «СЧ».